El PSOE dice que "el PP hace oídos sordos a Ciudadanos" al no cesar a Juan Cassá

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha criticado este miércoles la reestructuración del equipo de gobierno de la institución provincial anunciada por Francisco Salado y ha denunciado que el PP “ningunee” y haga “oídos sordos” a Ciudadanos, su socio de gobierno, que le solicitó apartar al diputado no adscrito Juan Cassá sus responsabilidades en el Área de Relaciones Institucionales.

“Lo que le trasladó Ciudadanos a Salado le entra por un oído y le ha salido por el otro pero eso tampoco es novedad”, sostuvo Bernal, quien pidió a la formación naranja que “reflexione”. Cabe recordar que Ciudadanos ha hecho esta petición tras conocerse una sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina que aquellos que pasan al grupo no adscrito por razón de un supuesto transfuguismo no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que antes no ejercían o percibían.

“Eso mismo es lo que ha ocurrido en esta Diputación con Cassá, que tras su salida de Ciudadanos ha mejorado sus retribuciones económicas y ha asumido nuevos cargos que antes no tenía. Y por eso Ciudadanos ha pedido a Salado que lo cese. Sin embargo, Salado ha vuelto una vez más a ningunear a su socio de gobierno en la Diputación y, no lo olvidemos, al socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga y en la Junta de Andalucía”, ha explicado.

Bernal sostuvo que preguntarán a Ciudadanos, “que ejerce de buen pagafanta, qué va a hacer ante el nuevo desprecio del presidente de la Diputación” y que “reflexione” si quiere “seguir teniendo como compañero de viaje en esta Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga a un socio tan desleal como el PP, que lo justifique como lo justifique tiene un tránsfuga (en referencia a Juan Cassá) que ha mejora su retribución económica y su puesto”.

“¿Qué va a hacer ahora Ciudadanos tras este nuevo desprecio del presidente de la Diputación?", se ha preguntado, al tiempo que ha considerado que Ciudadanos debe reflexionar “si quiere seguir teniendo como compañero de viaje en esta Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga a un socio tan desleal como el PP y que tiene un socio tránsfuga que se ha ido de sus filas”.