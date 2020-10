Ciudadanos vuelve a solicitar al presidente de la Diputación de Málaga el cese de Cassá

Ciudadanos vuelve a mover ficha en el caso Juan Cassá. Tras meses de impás, la formación naranja ha vuelto a solicitar al presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, que revoque las actuales responsabilidades asignadas a quien fuera su concejal hasta el pasado mes de mayo. El escrito formal con esta demanda, firmado por el portavoz 'naranja' en la institución, Juan Carlos Maldonado, ha sido presentado este jueves.

El paso adelante se produce tras conocerse una sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso que guarda semejanzas con el de Cassá. En concreto, con el de una concejala de un municipio valenciano, Font de la Figuera, que apoyó la investidura como alcalde del candidato de Comprís. Tras este movimiento, la edil dejó la formación naranja y fue nombrada por el regidor como primera Teniente de Alcalde, entre otros cargos. Unas responsabilidades que le permitieron elevar de manera notable su estatus en la Corporación, así como la asignación económica a la que tenía derecho.

Para los responsables de Cs en la provincia, la situación de "tránsfuga" de Cassá queda acreditada tras el fallo del Supremo, en el que se especifica que "quien pueda ser considerado tránsfuga no podrá asumir cargos o percibir retribuciones que antes no ejercía o percibía, e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

Algo que es fehaciente en el caso de Cassá, que fue nombrado a finales del pasado mes de junio por el Partido Popular como diputado de Relaciones Institucionales y portavoz del equipo de gobierno a pesar del rechazo de Cs. Estas designaciones han permitido que pase a percibir un salario bruto anual de 73.422 euros, frente a los 65.500 que hubiese recibido de haberse mantenido sólo como diputado con dedicación exclusiva pero sin otras responsabilidades. Esta retribución es completada por la asistencia a comisiones informativas (250 euros) y plenos (500 euros) en el Ayuntamiento de Málaga, donde es concejal.

"La Justicia ha dado la razón a Ciudadanos, que ya exigió a Cassá la devolución del acta por su condición de tránsfuga, en su planteamiento de que el transfuguismo es otra forma más de corrupción", han expuesto. Por este motivo, han añadido, la formación seguirá trabajando para que se renueve el Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional después de que el pasado mes de julio lograse reactivar la Comisión del Congreso "tras diez años paralizada".

La actuación de los populares permitió desactivar la amenazaba que pesaba sobre la figura de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, cuya delicada situación al frente de la Casona del Parque se puso de manifiesto con la marcha de Cassá de Ciudadanos. El voto del ex portavoz naranja era clave para una posible moción de censura impulsada por el PSOE.

Antes de conocerse la intención de Cs de reclamar a Salado la destitución de Cassá, desde el equipo de gobierno de la Diputación han insistido en el argumento de los últimos meses, negando que el edil no adscrito pueda ser considerado tránsfuga. "Juan Cassá no es tránsfuga, no ha sido declarado como tal”, han señalado las fuentes consultadas, recordando que ya tenía la condición de portavoz del cogobierno antes de su marcha de Ciudadanos. “Entendemos que no afecta", han indicado, recordando que donde sí puede afectar la sentencia es al caso de los ediles tránsfugas de Torremolinos.