Pablo Ráez, siempre fuerte

LA muerte forma parte de la vida, por lo que no hay que temerla sino amarla”. Así rezaba última frase del último mensaje que Pablo Ráez publicó en su perfil de Facebook el 25 de enero de 2017. Ese día, tras saber que su cuerpo había rechazado el trasplante de médula al que había sido sometido, confesaba: “Dan ganas de tirar la toalla, de dejar de sufrir, de descansar de una vez...”. Murió un mes después, en su casa de Marbella, rodeado de sus familiares y amigos. De la gente que quería y que lo acompañó en los cerca de dos años que venía peleando contra la leucemia. La lucha de este joven marbellí se convirtió en símbolo para toda la sociedad. Consiguió que aumentaran las donaciones de médula gracias a su campaña en las redes sociales. Su ejemplo, más allá de su fallecimiento, seguirá vivo. Su padre, Francisco Raéz, confirmó aquel día fatídico el fallecimiento de su hijo. “Su estado ha ido deteriorándose, tenía una infección muy grande y no ha podido más”, decía con la entereza de quien ya asumía el desenlace. Las reacciones tras conocerse la muerte del joven fueron inmediatas. Se sucedieron los mensajes por redes sociales, entre los que destacaron los del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el cantante Alejandro Sanz.

La lucha de Pablo Ráez contra el cáncer que le fue diagnósticado cuando tenía apenas 18 años se convirtió en todo un fenómeno viral. Si su primera intención era la de contar su historia por medio de las redes sociales, la trascendencia fue tal que pasó a ser un referente para todos los que padecían la enfermedad. Un papel que jugó hasta casi el último momento. La última de sus apariciones tuvo lugar el 4 de febrero de aquel año, cuando colgó un vídeo coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, y en el que hacía un llamamiento en favor de la donación de médula ósea.

El incremento de donantes de médula ósea en 2016 alcanzó el 1.300 por ciento

En aquella intervención, Pablo Ráez afirmaba: “No hace falta irse a Siria para ayudar. Podemos ayudar en nuestra casa. ¿Qué mayor satisfacción que ayudar a los demás?”, decía. “Hay que darle importancia cada día a estar bien, a estar vivo, a tener salud. Eso es lo que le diría a la gente, que en lugar de preocuparse por las cosas cotidianas que se suele preocupar, que se preocupe por tener salud, amor; por hacer lo mejor que pueda en el día, por intentar dar más a los demás, por ser solidario. Al final es eso lo que nos va a quedar. No nos va a quedar ningún bolso que nos compremos. No nos va a quedar nada más que lo que hayamos hecho, la experiencia y lo que hayamos disfrutado día tras día de nuestra vida”, reflexionaba entonces. El joven sostenía entonces que su caso “no es una historia triste ni de pena, sino de superación y fuerza”.

Para entonces, Ráez había recibido dos trasplantes de médula. Los últimos análisis reflejaban que ha tenido un rechazo. Tras reconocer que el momento más duro de su vida fue cuando le dijeron que tenía que someterse al segundo trasplante, sostuvo ante la cámara: “Hay que tener paciencia y aceptar lo que venga con una sonrisa”.

El año anterior, durante 2016, provincia de Málaga registró un total de 11.201 donantes nuevos de médula ósea, registrando un aumento del 1.300 por ciento. De hecho, la malagueña, junto con Granada, fue la provincia andaluza donde se produjo un mayor aumento de donaciones. Así lo daba a conocer en enero de 2017 el director del Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS), Isidro Prats, expresando que, respecto a este aumento, “hay que destacar con una importancia crucial el fenómeno viral de Pablo Ráez”, además de la promoción que realizan los centros de referencia de donantes de médula ósea. En 2019, el estreno del documental Siempre fuerte prolongó el efecto Ráez y ganó un considerable número de nuevos seguidores a su causa. En junio de 2023 se presentó en Marbella el proyecto solidario bautizado también Siempre fuerte (el lema incombustible de Pablo Ráez), una iniciativa impulsada por el pintor Fernando Quirós y la familia del joven héroe para seguir promoviendo la donación de médula entre la población.