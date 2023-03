Más del 70% de personas llamadas en Málaga al test contra el cáncer de colon no se lo hacen

Mueve el culo. Así de directo es el lema de la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para prevenir los tumores de colon y aumentar la supervivencia. Esta apelación tan rotunda tiene su sentido. En el caso de la provincia de Málaga, más del 70% de las personas llamadas a la prueba en 2022 para prevenirlo no se la realizaron. Según los datos de la Delegación de Salud, el año pasado el SAS envió 479.386 cartas a nivel provincial para invitarles a participar en el cribado contra la patología. Pero sólo 128.098 (27%) aceptaron. Es decir que prácticamente tres de cada cuatro no respondieron. Ello pese a que el test de sangre oculta en heces es gratuito, no es invasivo y que basta con desplazarse unos metros hasta el centro de salud para entregar la muestra.

En 2022, un total de 862.000 andaluces aceptaron hacérselo -lo que supuso el doble que en 2021-, pero en el caso de la provincia de Málaga todavía el 73% de las personas que reciben la carta para participar en el cribado no se lo hacen. "Es una prueba rápida que nos puede salvar la vida", ha insistido el presidente provincial de la AECC, Joaquín Morales. De los más de 128.000 usuarios de Málaga que se sumaron al screening, a 4.451 se les indicó una colonoscopia y de estos, 3.738 se sometieron a esta prueba.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon que se celebra este 31 de marzo, sanitarios, pacientes y la propia Asociación han insistido con vehemencia en que la detección precoz aumenta la supervivencia. Según la AECC, nueve de cada diez personas sobrevivirían a la enfermedad si se detectara de forma temprana.

La Asociación precisó que el año pasado en la provincia de Málaga se diagnosticaron 1.395 casos de cáncer de colon. Por su parte, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) detalló que más de 400 pacientes fallecieron por la enfermedad en 2022 a nivel provincial. El cáncer colorrectal es el tumor maligno de mayor incidencia en hombres y mujeres en España y el segundo en mortalidad después del de pulmón.

"Prevenir es la clave", ha insistido el presidente provincial de la AECC. Por ello, ha hecho hincapié en que cuando reciban la carta para el test de sangre oculta en heces, se lo hagan y lleven la muestra a su centro de salud. En caso de que sea positivo -resultado que puede deberse a diferentes razones-, entonces se realiza una colonoscopia que es la prueba que confirma o descarta un cáncer colorrectal. El cribado se realiza desde hace varios años en Andalucía a personas de 50 a 69 años que reciben la carta para hacerse el test. Este cribado fue una reivindicación que durante muchos años enarbolaron la AECC y la SAOM hasta que finalmente se consiguió la implementación por parte del SAS. Sin embargo, aunque la respuesta de la población aumenta, no tiene ni de lejos el apoyo de otros screening, como el del cáncer de mama con las mamografías.

El delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, precisó que en la provincia ya "se han salvado más de 1.000 personas" gracias a este cribado. "El cáncer de colon no da síntomas. Está callado. Por eso es importante responder a la carta y hacerse la prueba. Es importante anticiparse e ir por delante del cáncer", exhortó el representante autonómico.

En la presentación de la campaña, dos pacientes de cáncer de colon ofrecieron su testimonio para concienciar a la población de la importancia de la detección precoz. Jesús Sánchez explicó que no tenía ningún síntoma, pero que en el cribado que le hicieron el resultado fue positivo. Así que se sometió a una colonoscopia que confirmó el cáncer. "Me operaron. Tenía un tumor del tamaño de una mandarina. Me extirparon un trocito de colon. Todo salió bien. No tengo medicación, ni ninguna molestia. Hago mucho deporte y me siento fenomenal", relató. Por su parte, Alejandro Martín, comentó que su caso se detectó a raíz de un sangrado. La colonoscopia confirmó un tumor. También tiene metástasis en el hígado. Le han dado radio y quimioterapia y sigue en tratamiento. Por eso, insistió en la importancia de responder al cribado. "Es un test que deberíamos hacernos todos y os animo a que mováis el culo", concluyó en alusión al lema de la campaña.

Desde la Sociedad Andaluza de Oncología Médica se lanzó un mensaje en positivo al indicar que gracias a las nuevas técnicas de detección temprana y a los últimos avances en las terapias, más del 60% de los pacientes con cáncer de colon consigue superarlo. De hecho, la tasa de supervivencia frente a este tumor ha crecido en España en los últimos años hasta situarse en un 64% en las mujeres y un 63% en hombres. Para los oncólogos de la SAOM, el diagnóstico precoz no solo eleva la supervivencia, sino también la calidad de vida de los pacientes. El cribado "es una herramienta clave para la detección precoz de este tipo de tumor en la población de riesgo, en especial en las personas de entre los 50 y 69 años, tanto hombres como mujeres”, destaca Julia Alcaide, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cáncer Digestivo Colorrectal de la SAOM y oncóloga en el Hospital Regional de Málaga. Desde esta sociedad se insistió en la importancia de seguir fomentando la adherencia a este cribado ya que permite detectar lesiones premalignas o casos en estadios iniciales, lo que permite actuar lo antes posible. "Por ello es clave que las personas se adhieran al programa cuando reciban la carta invitándoles a participar en la prueba y lo hagan. Una detección precoz puede posibilitar actuar antes contra el cáncer de colon y salvar sus vidas. Hay que perseverar en el mensaje de prevención y diagnóstico precoz, es esencial para seguir avanzando en este campo", afirmó la oncóloga.