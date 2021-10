Paradas Romero, condenado por coaccionar a Juan Cassá y a sus dos asesores en Málaga

El ex árbitro de fútbol de Primera División José Luis Paradas, actual gerente de la empresa municipal Málaga, Deportes y Eventos, ha sido condenado como autor de las coacciones telefónicas que realizó al ex concejal de Ciudadanos y compañero de su partido Juan Cassá, que ahora es diputado provincial no adscrito tras abandonar en 2020 la formación naranja. Así, según han confirmado fuentes judiciales, se le atribuyen tres delitos leves de coacciones, al considerar la jueza que también coaccionó a dos asesores del edil. Le impone el pago de una multa de 1.080 euros. Le absuelve, sin embargo, de otros tres delitos de amenaza.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se considera probado que, entre los días 4 de mayo y el 30 de julio de 2020, el denunciado efectuó llamadas en oculto desde su número de teléfono. Se limitaba “a dejar sonar el teléfono unos tonos para después colgar”.

Juan Cassá recibió 41 llamadas de este tipo, mientras que sus dos asesores, Íñigo Vallejo y Beatriz González, registraron en conjunto un total de 129 (87 y 42, respectivamente). La magistrada considera que la intención de Paradas no era sino la de “perturbar la libertad de actuación de los denunciantes, llegando a producir en ellos una situación de estrés y desasosiego que afectó, de forma leve, a sus actividades diarias”.

Durante el juicio, que se celebró el pasado 22 de septiembre en el Juzgado número 5 de Málaga, el ex árbitro negó que coaccionara a Cassá con estas decenas de llamadas. Aseguró que "nunca las realizó". "Les doy mi palabra de honor, que no he hecho absolutamente nada", declaró, al tiempo explicó que el 11 de marzo de 2020 le hackearon su cuenta de Facebook.

Por su parte, el ex concejal de Ciudadanos indicó durante la vista oral que él no señaló en ningún momento a Paradas, sino que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de su detención y que dichas llamadas le produjeron una alteración grave que le afectó y le causó "mucha angustia".

La Fiscalía, no obstante, llegó a solicitar una sentencia absolutoria al considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de delito.