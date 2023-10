Patrullas vecinales en Puerto de la Torre para ahuyentar a los asaltantes de sus casas: "Entran a robar con nosotros dentro"

Cada noche, apostillan, salen a la calle para disuadir a los responsables de los robos de viviendas que aseguran estar sufriendo. Lo hacen desarmados y sin experiencia en seguridad, pero provistos de "potentes linternas" y cámaras de visión térmica. Es la respuesta que los vecinos de la Urbanización Puertosol, en la barriada de Puerto de la Torre, han decidido dar al clima de "inseguridad" y "desprotección" que consideran que reina en sus parcelas tras varios allanamientos de morada y el asalto a un inmueble que unos cacos han "desvalijado" recientemente. A través de su teléfono móvil, se organizan para blindar sus residencias. "Salimos juntos, sobre las 20:00, cuando empieza a caer la noche. Cada uno de nosotros nos posicionamos en puntos distintos y avisamos de toda persona que vemos sospechosa. Pretendemos ahuyentarlas", explica a este periódico uno de los residentes que forma parte de estas patrullas urbanas que comenzaron a hacer rondas nocturnas el pasado fin de semana.

Son conocedores, afirman, del riesgo que corren enfrentándose a los ladrones, pero se sienten "obligados" a hacerlo, entienden, ante el miedo que tienen los propietarios, muchos de ellos de avanzada edad, a que estos accedan a sus viviendas. Temen regresar a sus casas y toparse, como ya les ha ocurrido a algunos, con un intruso dentro. "No sabemos por qué una urbanización, con más de 400 chalets unifamiliares y 2.000 personas residiendo en ellos, no tiene un plan de protección. Nos sentimos abandonados", remacha un afectado. La comunidad cuenta con seguridad privada, pero los vigilantes no tienen armas "ni pueden detener a ningún ladrón", pese a sorprenderlos irrumpiendo en los inmuebles.

"Tienen nuestras casas controladas"

En palabras de uno de los vecinos, los autores de estos asaltos, "que son los mismos que actúan desde el verano", tienen todas las casas de la zona "controladas". "Salimos y en menos de 5 minutos están dentro", denuncia. En uno de los últimos casos, ocurrido la semana pasada, apenas necesitaron 25 minutos para "vaciar" una vivienda. "Estuvieron pendientes hasta que salió la mujer", advierte. La presidenta de la comunidad vecinal, Mari Ángeles, sospecha que los sospechosos son "jóvenes de 20 y tantos años", a juzgar por la agilidad que demuestran "saltando de casa en casa". Y a su paso, "arrancan los sensores de movimiento" de los dispositivos de seguridad que muchos dueños tienen instalados en sus domicilios.

Este sábado sonaron, de nuevo, las alarmas. La víctima de entonces, que quiere preservar su identidad, cuenta a Málaga Hoy que salió de su casa hacia las 18:30. Conectó la alarma y, poco después, recibió un aviso de la central que le informaba de que una persona se había colado en su propiedad. "En las imágenes de las cámaras se ve al ladrón de rodillas, arrastrándose para evitar el fotodetector", destaca.

"Nos acostamos con miedo pensando en si se les ocurre volver"

El asaltante, presuntamente, "entró al salón de verano que da a la piscina", pero no consiguió su objetivo. "Tengo una puerta acorazada tanto en la planta de arriba como en la de abajo. El sistema de alarma detectó al ladrón y comenzó a echar fotos con flashes, así que salió corriendo", relata la dueña del inmueble, que asegura que había puesto en alerta a la Policía y, sin embargo, acabó llegando antes. Esa misma noche, según su testimonio, los cacos volvieron, pero también fracasaron. "A las 3:30 de la madrugada llegaron hasta la parcela de un vecino, que echó a correr detrás de ellos con los perros", explica. Desde entonces, la mujer duerme con "miedo". "Nos acostamos pensando en si se les ocurre volver. Estamos indefensos", se lamenta.

Un "plan de presencia policial"

La comunidad de propietarios afectada ha remitido un escrito tanto a la Subdelegación del Gobierno como a la Policía Nacional y al Ayuntamiento de Málaga para pedir "un plan de presencia policial". Espera, además, que se implemente "vigilancia" en la urbanización. En la misiva se indica que, en apenas una semana, se han producido "cinco robos/intentos en viviendas diferentes con total impunidad", a la vez que refleja el modus operandi de los autores, que siempre buscan piezas de oro y dinero en efectivo. Los asaltantes "no tienen ningún pudor en entrar en las viviendas con sus propietarios". Actúan "a cara descubierta", aunque las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de los vecinos también los han captado con el rostro oculto con un pasamontañas. Para dificultar la recogida de posibles huellas, llevan guantes.

Los residentes denuncian en el comunicado la "prácticamente nula respuesta e intervención de la Policía cuando ha sido avisada por los propietarios". Y ello, aseveran, "motiva que se hayan seguido produciendo más robos". En la nota ya advertían de que, "de persistir esta situación de dejadez y abandono", no les quedaría "más remedio que realizar patrullas urbanas en defensa de sus legítimos derechos, para evitar más robos o alguna desgracia personal".

Desde la Comisaría provincial de Málaga han confirmado a este periódico que el Grupo de Robos mantiene una investigación abierta para esclarecer los hechos. Pero llama a la calma y recalca que la Policía tiene constancia de tres incidentes ocurridos en la Urbanización Puertosol durante la semana pasada, concretamente los días 10, 11 y, el último de ellos, este pasado sábado. Un robo fue consumado, mientras que hubo otros dos intentos porque los autores "no lograron acceder al interior" del inmueble. Los investigadores subrayan que, en cualquier caso, los asaltos "han disminuido de forma significativa en viviendas tipo chalet con relación a años anteriores". Por el momento, no se han producido detenciones.

Mientras tanto, los vecinos advierten de que continuarán organizando las patrullas urbanas para "controlar a todo el que entre" en sus parcelas. "Si no han robado más es porque nosotros lo hemos evitado", argumenta una de las propietarias. Otros residentes mantendrán, desde sus casas, sus propias medidas de seguridad. "Los más mayores no quieren salir y dejan todas las luces encendidas para ahuyentar a los ladrones. La urbanización está más iluminada que nunca", señalan.