Paula, la joven asesinada por su ex novio en Torremolinos, fue apuñalada en la espalda

Paula y Marco, un ciudadano italiano de 45 años, iniciaron una relación sentimental hace más de tres. Fue en 2022 cuando tuvieron un hijo en común -aunque no era el primero de ninguno de los dos-. "Se los quitaron porque no tenían nada", cuenta una de las amigas y compañeras de trabajo de la víctima mortal.

"Al tiempo de entrar en el restaurante, nos empezó a decir que ella no se quería ir del trabajo y que no quería descansar porque se lo pasaba mejor que en su casa", relata. Fue en ese momento cuando ambas comenzaron a entablar una relación de amistad y Paula encontró en el restaurante su refugio, su lugar para desahogarse. "Me ha contado barbaridades de las que yo no daba crédito", confiesa.

Su pareja, Marco, también comenzó a trabajar en La Tómbola. Si bien, apenas una semana más tarde, fue despedido después de que rompiera supuestamente la puerta de un baño exclusivo para empleados, siempre según la versión de esta testigo, cuyo hermano es dueño de la empresa que gestiona el restaurante donde ambos trabajaban. Fue precisamente este quien decidió darle trabajo como pizzero en otro de sus negocios "para que pudieran recuperar a los niños". Finalmente, terminó siendo despedido también de este puesto tras ausentarse tres días.

Investigan la desaparición de otra pareja del presunto asesino

Paralelamente, la Policía investiga la desaparición de otra pareja del presunto autor de la muerte de Paula. La joven, Sibora Gagani, es una albanesa de 22 años cuya pista se perdió en el verano de 2014. Fue vista por última vez el verano de 2014 en Torremolinos, donde se había mudado con su pareja, Marco G., un italiano al que conoció en Nettuno, municipio de la ciudad metropolitana de Roma Capital, donde ambos residían. Precisamente fue este la última persona que tuvo contacto con ella. A los familiares de la joven les explicó que se había marchado sin previo aviso y él tampoco sabía dónde se encontraba.

La huida

El presunto asesino habría escapado del domicilio tras cometer el crimen, por lo que los vecinos y trabajadores de la zona comenzaron a difundir y compartir rápidamente una foto con el rostro del individuo. Esta imagen, además de permitir que una vecina lo localizara a media tarde a pocos metros del domicilio de la víctima mortal, llegó también a la familia de Sibora Gagani. Fue una compañera de trabajo de la joven, que se dedicaba a la hostelería, la que reenvió inmediatamente la publicación a su madre. Al verlo, la progenitora de la desaparecida tuvo claro de que se trataba de la misma persona con la que su hija había mantenido una relación, pues ella misma lo había conocido en persona, cuenta a este periódico, traducida por una de las hermanas de Sibora.