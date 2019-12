Premios Malagueños de Hoy 2019, destellos de una sociedad que sueña y mejora

Es el día de hacer balance, de dejar las pantallas a un lado para pensar, mientras se toma el primer café de la última mañana de 2019, qué de bueno y cuánto de positivo ha traído el año. No habrá sido perfecto, sin lugar a dudas. Regresarán a la mente tropiezos y caídas de cierta severidad.

Pero, por encima de todo, predominará la sensación de estar vivos, de tener por delante un nuevo año para intentarlo otra vez, para hacerlo mejor. Y seguro servirán de ejemplo aquellos que pusieron su trabajo, su esfuerzo y talento al servicio de los demás. Como lo hicieron los galardonados como Malagueños de Hoy 2019.

El pasado 26 de diciembre en el AC Málaga Palacio, en un acto patrocinado por la Fundación Unicaja, este periódico otorgó sus premios anuales. La longeva carrera política de Francisco de la Torre, la labor médica y solidaria del cirujano César Ramírez, la innovación y el emprendimiento de la joven ingeniera Raquel Serrano, creadora de Fiixit; el empeño por la inclusión del equipo de fútbol Málaga Genuine y el trabajo delante y detrás de cámara del actor Salva Reina fueron merecedores del reconocimiento. Y este 31 de diciembre Málaga Hoy despide con ellos 12 meses cargados de noticias.

Málaga Genuine

Al comienzo del pasado curso, la Fundación Málaga Club de Fútbol puso los mimbres para la creación de la Escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual, cuyo equipo forma parte de LaLiga Genuine. “La demostración palpable de que si puedes soñarlo, puedes lograrlo”, dicen en su web. Y así ha sido. Poner en marcha el grupo en septiembre de 2018 no fue fácil, pero nueve meses después ya había 60 jugadores en lista de espera.

En La Liga Genuine Santander se alzaron con el título de campeón del grupo Compañerismo. Aunque su éxito va mucho más allá de levantar una copa. Su logro cuenta una historia de inclusión que enorgullece a todo aquel que la conoce. “Es un premio a los valores del deporte”, comentó el director de este periódico, Antonio Méndez.

Fueron los primeros en subir a recoger el galardón de manos de un histórico del Málaga, Ben Barek. El coordinador del equipo, Fernando González, habló de la labor “ilusionante” que ha sido posible gracias a la lucha y el apoyo también de los padres y madres de jugadores.

"En esas sombras que tantas veces hay aparece este brillo que la escuela tiene gracias al Málaga CF”

“Nuestros jugadores son la pieza clave, son por los que hacemos con tanta ilusión cada entrenamiento, cada partido y competición, pero no quiero olvidarme de las familias que han luchado tanto por ellos, sobre todo las madres, este premio también va por ellas, porque en esa oscuridad, en esas sombras que tantas veces hay aparece este brillo que la escuela tiene gracias al Málaga CF y su Fundación”, agregó González, que habló en nombre del equipo acompañado por el jugador Héctor Hurtado

Raquel Serrano

El año ha terminado lleno de reconocimientos para la joven ingeniera de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto por la UMA Raquel Serrano. Uno de los más destacados fue la medalla de la Orden del Mérito Civil que le impuso el propio Felipe VI. Todo esto se debe a que con una idea surgida durante una cena ha revolucionado el concepto tradicional de escayola con sus férulas hechas con impresoras 3D.

Sus creaciones se adaptan a la lesión de cada paciente, se pueden mojar, son más ligeras, evitan los picores y, además, son biodegradables. Una iniciativa que, después de poner en ella mucho esfuerzo, Raquel Serrano está empezando a ver crecer.

"He podido emprender porque Málaga me ha dado la oportunidad de formarme y seguir adelante”

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, municipio en el que se enclava su empresa Fiixit, le entregó la placa. “Este reconocimiento me motiva para seguir adelante y quiero dar las gracias, sobre todo, a mi Málaga porque si he podido emprender es porque me ha dado las oportunidades de formarme y seguir adelante”, destacó Raquel Serrano delante de la compañía de familiares y amigos que creyeron en su capacidad para levantar de la nada una iniciativa brillante.

César Ramírez

Para el cirujano César Ramírez el reconocimiento a su labor médica no es nuevo. Ya la revista Forbes lo sitúa entre los cien mejores médicos de España y es uno de los cuatro mejores especialistas en cirugía general y digestiva del país.

En diciembre recogió en París el Premio Europeo de Medicina Siglo XXI y participó en una misión humanitaria en Uganda con la Fundación Cirujanos en Acción y Bisturí Solidario para operar de forma altruista durante toda una semana. En Quirónsalud Málaga dirige un equipo que ha conseguido el sello del Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal, convirtiéndose en el primer centro privado de Andalucía que lo logra.

Cristina Rico, directora de Comunicación de la Fundación Unicaja, fue la encargada de otorgarle el premio Malagueño de Hoy 2019. “Me siento reconocido, querido y valorado por mis pacientes”, agradeció César Ramírez. “En los tiempos en los que vivimos, en una sociedad cada vez más robotizada y con una perspectiva cortoplacista a deshumanizarse, tenemos que seguir tratando al paciente como persona, no perdiéndole la cara nunca y siempre considerando la debilidad del que tenemos al lado como nuestra”, indicó Ramírez.

"En una sociedad cada vez más robotizada y deshumanizada, el trato con el paciente no puede perderse”

Para el cirujano, “el afán de ser cada día mejor” y buscar “la excelencia en el trato con el paciente” son claves esenciales para este médico en el que su vocación se plasma también cada día en su compromiso solidario.

Salva Reina

Con la misma precisión que un cirujano, el actor Salva Reina secciona el alma de sus personajes, los desmonta por capas y los vuelve a construir ya como suyos. Quiso ser payaso, una frase rotunda que le dijo a sus padres después de iniciar su carrera como profesor de Educación Física. A pesar de todo, siempre ha sentido el apoyo de los suyos, orgullosos de ver que su espontaneidad, su talento y, sobre todo, su corazón destacan en un mundo complicado.

Sin dejar de estar sobre un escenario, su rostro también saltó a la pequeña y la gran pantalla. Y este otoño, con la serie Malaka protagonizó uno de los papeles dramáticos con mayor fuerza y autenticidad de la temporada. Por eso, y por su gestión al frente de La Cochera Cabaret y su labor solidaria, para la que siempre encuentra hueco, ha sido este año Malagueño de Hoy. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, le otorgó la placa.

"Málaga se está convirtiendo en un referente cultural mundial, por favor, que no quede de cara a la galería”

En su discurso quiso reconocer a toda la comunidad artística malagueña y al personal técnico, “grandes profesionales de esta tierra” que en la mayoría de los casos pasan desapercibidos. “Málaga se están convirtiendo en un referente cultural a nivel mundial, Málaga está de moda, nuestros artistas son referentes pero, por favor, que esto no se quede de cara a la galería ni para rellenar datos de afluencia turística, apoyemos nuestra cultura y a nuestros artistas”, demandó Salva Reina. Y solicitó la apuesta por “la creación de empleo estable” y por una “industria” que fortalezca la cultura propia.

Francisco de la Torre

El broche lo puso el alcalde de Málaga Francisco de la Torre, reconocido por su constancia, por su lucha “compulsiva” para cambiar la ciudad, por un “esfuerzo sin límites” con el que ha logrado “el milagro de la Málaga de hoy”, como comentó su hermana María Victoria de la Torre, que le entregó la placa. El homenajeado compartió el mérito con el resto de la sociedad malagueña.

"La transformación de Málaga es un esfuerzo de todos, hay mucha potencialidad en esta ciudad”

“La transformación es un esfuerzo de todos”, dijo y destacó la gran “potencialidad de la ciudad y la calidad extraordinaria de sus gentes”. Y aunque “la tarea pública tiene sus perdedores, que son la familia”, De la Torre asumió el reconocimiento como un “estímulo para trabajar más y mejor”. Porque, como subrayó el regidor municipal, “no hay que ponerse límites” y a la vuelta de esta página espera un año cargado de “éxitos y felicidad”.