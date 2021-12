Premios Malagueños de Hoy 2021, ejemplos que brillan en un año difícil

En un año que ha resultado "mas turbio de lo previsto, todavía a cuenta de la pandemia", como subraya Pablo Bujalance, han sabido brillar y aportar luz aquellos que han puesto todo su esfuerzo, su talento y su valor al servicio de una causa noble, de un objetivo mayor, de un bien para toda la comunidad. Ellos, igual que otros lo hicieron en los 17 años de historia de Málaga Hoy, han recibido este martes el homenaje del periódico y el agradecimiento "por hacernos mejores".

En el Museo del Automóvil se celebró el acto de entrega de los galardones anuales Malagueños de Hoy a la congregación de las Adoratrices, a la sección de Remo del Real Club Mediterráneo, al escritor Javier Castillo, al ingeniero informático Bernardo Quitero y al Infoca por su labor titánica en el incendio de Sierra Bermeja.

Conducidos por el director de esta casa, Antonio Méndez, y con el balance anual aportado por el escritor y periodista Pablo Bujalance, los premios han sido patrocinados por la Fundación Unicaja con la colaboración de la Universidad de Málaga.

El evento contó con la participación de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del subdelegado del Gobierno, Javier Salas, de la directora de Comunicación de la Fundación Unicaja, Cristina Rico, y el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado.

"Málaga ha vuelto a mostrar lo mejor de sí misma en la adversidad a través de su gente, y seguramente éste es el balance que más nos conviene subrayar”, comentó Pablo Bujalance. "Ahora, mientras la epidemia crece y ya no sabemos dónde meternos, nos corresponde brindar por el talento, el coraje, el conocimiento, el desarrollo y el talento que Málaga es capaz de aportar al mundo”, agregó.

Congregación de las Adoratrices

Y ese sentido de servicio hacia los más vulnerables, en este caso mujeres víctimas de trata, de prostitución, violencia y problemas de adicciones, es el motor que hace girar el trabajo de la congregación de las Adoratrices. Hace 165 años que Santa María Micaela fundó la congregación y 115 que se instaló la misión en Málaga.

"Siempre hemos trabajado con las mujeres en exclusión, utilizando los medios y herramientas adecuadas para ayudarlas, con dinamismo y creatividad", afirmó la hermana María Mateo, superiora de la comunidad y directora del proyecto.

"Las mujeres llegan muy rotas, con infinidad de problemas y la barrera del idioma y nos cuesta mucho tiempo que salgan recuperadas, el día a día es muy laborioso pero vemos que en su mayoría salen rehabilitadas, tanto las que vienen del mundo de las adicciones como las que llegan echas polvo desde el mundo de la trata", explicó la hermana María. "Este premio se lo dedicamos a ellas, para que se sigan empoderando y continúen sus vidas", concluyó.

Sección de Remo del Real Club Mediterráneo

El segundo galardón entregado fue para la sección de Remo del Real Club Mediterráneo, campeones del mundo el pasado verano en las playas de Portugal. Los integrantes del equipo Ramón Gómez y Marta de las Heras recogieron el premio en nombre de sus compañeros.

"Este premio para nosotros es un orgullo, que se acuerden de un deporte minoritario como el remo está muy bien", dijo Ramón, que quiso agradecer al equipo técnico del Club Mediterráneo su trabajo. "Sin ellos no podríamos ir a los campeonatos", subrayó. También lo quiso dedicar "a los compañeros que, aunque no hayan conseguido medalla, forman parte del equipo y son igual de importantes".

De las Heras también destacó que "nos gustaría que el remo español se conociera más, porque al ser un deporte minoritario casi nadie lo conoce. Hemos entrenado mucho, trabajamos muy duro y se agradece el reconocimiento".

Javier Castillo

El escritor Javier Castillo, que ya ha publicado su quinta novela, El juego del alma, que fue promocionada incluso en los luminosos de Times Square, en Nueva York, que está trabajando en la adaptación de La chica de nieve en una serie de Netflix y que es leído por cientos de miles de personas, recogió también su galardón.

"Gracias a los lectores de Málaga, es alucinante sentirse tan bien acogido en tu tierra, aquí donde no solo he nacido sino que también me he enamorado, he sido padre, he tenido amigos", destacó Castillo y dedicó el premio a su mujer.

También quiso reivindicar la lectura y el disfrute que genera el mundo del libro. "Cuando regalas un libro, regalas una ventana que hará olvidar lo que pasa alrededor, conectar con otros mundos, y hoy más que nunca esa ventana es necesaria", apuntó.

Bernardo Quintero

El ingeniero informático Bernardo Quintero, que en 2004 puso en pie VirusTotal, con la que atrajo la mirada de Google, y que ha conseguido que Málaga sea futura sede de un centro de excelencia en ciberseguridad en la zona del Muelle Uno, fue otro de los homenajeados.

"Este recorrido no se hace solo, así que este premio va para los cinco ingenieros que nos acompañaron en el lanzamiento de VirusTotal en 2004", destacó. "Llevamos más de 20 años trabajando en temas de ciberseguridad y siempre hemos tenido una vinculación muy fuerte con la ciudad de Málaga", agregó.

Por ello, comentó, "cuando en 2012 Google se interesó por nosotros, el primer punto de la negociación fue quedarnos en la ciudad. Años más tarde, en 2015, dimos el salto y nos dijeron que era hora de irnos a Silicon Valley. De nuevo los convencimos de que nos quedábamos en Málaga. Así, paso a paso hemos ido creciendo, ahora ya somos cerca de 50 ingenieros en Málaga".

Y es la labor de todo ese equipo la que ha conseguido que se cree en Málaga el centro de excelencia para la ciberseguridad de carácter internacional y que ya está en obras en la zona de Muelle Uno y "esperamos que se pueda inaugurar en 2023", como subrayó Quintero. Así que el premio tenía que ser compartido por un gran equipo. También sirvió para reivindicar la apuesta por el talento local y la formación de perfiles técnicos que van a ser necesarios en este "futuro incierto, pero más tecnológico".

Bomberos forestales del Infoca

"El incendio de Sierra Bermeja nos generó mucha impotencia, nos vimos durante una semana incapaces de controlarlo", reconoció Miguel Barbán en el acto. También la pena inmensa de perder a su compañero Carlos Martínez Haro luchando contra el fuego el pasado 9 de septiembre.

Adriano Vázquez, director del Centro Operativo Provincial de Málaga del Plan Infoca, recogió el galardón y comentó que "este reconocimiento no hace más que estimular nuestro trabajo y afianzar la vocación de servicio que tiene el dispositivo de incendios forestales de Andalucía".

"Esta campaña de incendios que hemos tenido este año en la provincia va a ser imposible de olvidar, porque vivimos uno de los peores incendios de los últimos años con unas consecuencias medioambientales que todos conocen pero, sobre todo, la pérdida de la vida de nuestro compañero Carlos Martínez Haro", comentó Vázquez.

Carlos dejó dos hijas "y un vacío muy grande en su familia y en sus compañeros, especialmente los de Almería donde estaba destinado". De ahí la importancia de todos para evitar los incendios forestales, que tienen consecuencias "muy graves sobre el medio ambiente, la población que vive en este medio y las personas que combaten las llamas", dijo el director del Centro Operativo Provincial, que pidió precaución en un año de extrema sequía.

"Siempre nos alegra que los medios de comunicación de Málaga eleven la autoestima de los malagueños, porque nos vemos reflejados en el ejemplo de los premiados, en estas trayectorias vitales que merecen reconocimiento", dijo Francisco de la Torre, que precisamente cumplía años este 21 de diciembre

El alcalde de Málaga, también contestó a la habitual pregunta de si se presentará nuevamente a las elecciones municipales. "No es el momento todavía de pensar en eso, pero si no puedo hacer todo lo que tengo pendiente de hacer ahora, me podría animar a ello, tengo que hablarlo y pensarlo. Hay tiempo todavía. Ahora estamos en los temas del presente, que son muchos", destacó el regidor municipal.