Raquel Serrano es una profesional fuerte y empoderada, que se quita o esquiva las piedras del camino con resolución para que nada le frene la trayectoria que se ha marcado. Pero no siempre es fácil desprenderse de los estereotipos , más aún en un mundo en el que la mujer continua estando en minoría . Sin embargo, la seriedad, el tesón y el amor por el trabajo bien hecho la han llevado a ser un espejo en el que muchas chicas deberían mirarse.

No fue fácil ir abriéndose camino con un producto tan novedoso. Pero su constancia y ese afán de no tirar la toalla la han hecho protagonista de una cadena de éxitos. Ese mismo año entró a formar parte del programa de Fomento de Empresas Andaluzas Innovadoras en Nuevas Tecnologías de la Información del Centro Andaluz de Innovación y Tecnología de La Información y de las Comunicaciones (Citic).

El proyecto se comenzó a incubar un año antes, cuando Raquel se presentó al Spin-Off de la Universidad de Málaga , un concurso de creación de empresas en el ámbito universitario. Serrano presentó su proyecto 3D Málaga, un estudio de diseño industrial e impresión 3D, con el que se llevó el primer premio. “Cuando gané el Spin-Off pude comprar un escáner 3D y pude invertir en otras impresoras. Fui creciendo y ya me metí de lleno en el emprendimiento”, subraya.

Raquel Serrano, vecina de Alhaurín de la Torre , se graduó en 2014 en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto por la UMA. Para su proyecto fin de grado se montó una impresora 3D y con ella comenzó a diseñar pulseras. Pero en una cena vio a un niño penoso y molesto con una escayola y se le encendió la bombilla. ¿Por qué no hacer férulas impermeables, ligeras y ajustadas a cada necesidad? Quizás esa noche no fue del todo consciente de lo que estaba por venir.

Con pies de plomo entre la inmensa minoría

Cuando estudió su grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la UMA la representación femenina era mayor que en otras ingenierías pero muy inferior a la de otras carreras científicas, como Medicina por ejemplo. Sin embargo, siempre tuvo claro que lo suyo era eso. Las ingenierías requieren “cualidades de la persona y no del género” y lo importante es “que te guste, que te motive la carrera y que la hayas elegido tú, que no haya sido impuesta”, considera Serrano. Si a eso se le añade constancia en el estudio, el éxito está asegurado sin tener que importar nada más allá del talento. Pero esta joven guarda más de una historia desagradable con el machismo como protagonista. “Es muy importante que si alguna vez encontramos el machismo por el camino intentemos ser indiferentes y tirar hacia adelante sin darte por aludida”, subraya Raquel Serrano. Para ella siempre será el trabajo el que hable por sí solo si es bueno, así que “no seamos nosotras las que nos pongamos límites”.