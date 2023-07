Regional de Málaga: "Esperamos unas 30 horas y abrieron camas por varios pacientes porque no sabían dónde meternos"

Todos los veranos lo mismo: vacaciones del personal, pocas sustituciones y 'cierre' de camas del hospital porque no hay profesionales suficientes. ¿Consecuencia? Al haber menos sitio en las plantas, se forma un tapón en las Urgencias, con mayores esperas para los ingresos. Pacientes que han requerido hospitalización en los últimos días en el Regional y familiares se quejan. UGT denuncia que hay 141 camas "cerradas" y que este año es peor porque el recorte de contratación es mayor. El hospital rechaza el concepto de camas cerradas porque esgrime que siempre están disponibles en función de las necesidades y que algunas áreas se cierran por obras. De hecho, en las últimas horas ha tenido que abrir un ala con 30 camas, una zona que según el centro sanitario "iba a ser reformada".

El malestar de los usuarios es patente. "Nos hicieron esperar unas 30 horas y al final tuvieron que abrir camas por varios pacientes", afirmaba este martes Eva Cañas. Llegó el viernes a Urgencias del Regional sobre las 10:30 por un fuerte dolor neurológico. Y allí estuvo hasta las 20.00 del sábado. "Ahora estamos en la sexta planta. Tuvieron que abrir camas, buscar auxiliares y enfermeras... Entramos casi al mismo tiempo unos seis pacientes. No había camas y tuvieron que abrirlas porque no sabían dónde nos iban a meter ya que hay varias alas del hospital cerradas", explica esta paciente que ha sufrido las demoras en primera persona. Aclara, eso sí: "Estuvimos bien atendidos en todo momento. No tenemos ninguna queja de los profesionales. Nuestra protesta es hacia el hospital".

Algunos familiares pusieron reclamación. Entre los que sufrieron las esperas está Luis Gutiérrez. Su hijo, del mismo nombre, explica su caso: "Mi padre tiene 80 años y le falta una pierna. Una ambulancia lo trajo al hospital porque estaba mal. Llegó el viernes sobre las 13:30 y no pasó a planta hasta el sábado a las 20:00. Tuvo que esperar unas 30 horas. Los profesionales ya me advirtieron que faltaban camas y que tuviera paciencia. Además, había otras tres personas que llevaban esperando incluso más tiempo que mi padre". Entre ellas, Eva Cañas.

Luis se quejaba así del tapón que provoca el cierre de algunas alas del Regional debido a la escasa contratación. En una mañana abrasadora, Luis buscaba este martes la sombrita de algunos árboles que hay a la entrada del centro sanitario para relatar su caso. Explicaba que sobre las 20:30 del mismo sábado, su padre fue derivado desde Urgencias al área de Neumología. Eso, en los papeles. Pero como no había sitio en esa especialidad, tuvo que esperar casi 24 horas hasta que el sábado, sobre las 20:00, por fin le hicieron un hueco. Pero acabó en Neurocirugía como paciente ectópico, como le llaman a los recolocados en otra especialidad porque no hay lugar en aquella a la que corresponde la patología que padecen. Este familiar explicaba que el tapón "se desatascó" cuando, ante las quejas de los usuarios, una supervisora "sacó las camas que hacían falta". Y añadía: "El personal, exquisito, con una humanidad tremenda. Pero con la falta de personal, todo el mundo -profesionales, pacientes y familiares- estaban muy irascibles. Mi queja no es con los trabajadores, sino con los gestores".

Otra mujer aseguraba que su padre, un septuagenario con problemas cardíacos, llevaba casi 60 horas en Urgencias esperando una cama tras llegar al hospital en la madrugada del domingo. "De ese tiempo, un día y medio lo ha pasado en un sillón. Y sigue esperando a subir a planta", afirmaba este mediodía. A diferencia de otros usuarios, ella se quejaba de la asistencia porque aseguraba que aunque su padre no es diabético estuvieron a punto de pincharle insulina. "Menos mal que está consciente, se dio cuenta y les dijo que él no tiene diabetes", comentó.

María José aguardaba en una sala de espera para familiares. Su primo -un hombre con discapacidad intelectual de 50 años- había venido de vacaciones a Málaga y en una caída se rompió la cadera. "Lleva más de 24 horas en una camilla en Observación esperando que le adjudiquen una cama", protestaba. Esta mujer, que trabajó como enfermera en el hospital prefería no dar su apellido, pero afirmaba con rotundidad: "Es el eterno problema de Málaga; en verano la población se multiplica, pero se cierran camas. Y si hace 20 años la población se duplicaba época veraniega; ahora se triplica, no hay nada más que ver el movimiento del aeropuerto... " Agregaba que como "se cierran camas", al final, no sólo hay mayores esperas en Urgencias para subir a planta, sino que los pacientes "acaban remezclados" y no siempre están en el área de la especialidad de su patología. Hacía alusión así a los enfermos ectópicos, que "aumentan en verano".

El hijo de Cristina Moya tiene 20 años y usa una máquina de oxígeno. Estaba asfixiándose y una ambulancia lo trajo este martes sobre las 8:30 al hospital. "El médico nos ha dicho que, cuando haya camas, subirá a planta", comentaba. Él apenas llevaba tres horas esperando.

Según UGT, en la mañana de este martes había en Urgencias una veintena de pacientes pendientes de subir a planta. Dos de ellos operados que seguían en la Recuperación Posquirúrgica porque no había sitio en planta.

A la sombra, los miembros de un grupo familiar con sus sillas de playa estaban pendientes de la evolución de un ser querido. Antonio aseguraba que su hermano no tardó demasiado en pasar a planta, aunque acotaba: "Pero dentro he visto gente en sillones, reclamando y enfadada".

El hospital habilita un ala con una treintena de camas

Ante las quejas de los usuarios, el Hospital Regional informó que a fin de responder al pico de afluencia, ha habilitado una treintena de camas en un ala “que iba a ser reformada”. El centro recordó que dispone de un plan de verano que monitoriza a diario las necesidades asistenciales de los distintos servicios del complejo hospitalario.

“Éste es flexible para garantizar la atención y cuidados de los pacientes. Dentro del mismo se prevé la adecuación de espacios para mejorar las instalaciones, como es habitual cada verano, si bien una de las plantas que iba a ser reformada ha sido puesta a disposición asistencial para atender la demanda de pacientes mientras sea necesario", indicó.

Según señaló, "ésta dispone de una treintena de camas y será dotada de los recursos humanos y materiales que precise". Además, el hospital hizo hincapié en que los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias y que requieren de ingreso "están permanentemente atendidos y cuidados en las distintas áreas habilitadas de que dispone esta unidad por los distintos profesionales que la conforman, todos ellos comprometidos con proporcionar una asistencia de calidad".