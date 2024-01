Retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Málaga: "Estamos un poco indignados, yo he perdido un vuelo"

La semana no comenzó con buen pie para los viajeros de la alta velocidad. Una avería este lunes a media mañana en La Sagra, en la provincia de Toledo, afectó a todos los trayectos ferroviarios que unían el norte o centro de la península con la zona sur. En concreto, trenes de AVE e Iryo procedentes de Madrid, de Zaragoza o Barcelona llegaron a Málaga con una o dos horas de retraso, lo que provocó la pérdida de conexiones con otros transportes para algunos usuarios y la tediosa espera para otros, que estaban deseando llegar a su destino de vacaciones o a casa.

La línea, según la información facilitada por Adif, como titular de la infraestructura, quedó cortada hacia las 11:31 "por un problema de señalización y fallo de sistemas" en La Sagra. La circulación tuvo que ser interrumpida en ambos sentidos hasta las 12:45, que se pudo arreglar el problema y los convoyes comenzaron a reanudar la marcha o partir desde sus estaciones.

estación de tren María Zambrano, ya que las salidas no se vieron demasiado afectadas. Los trenes a los que sí les pilló la avería en pleno trayecto, un problema en la señalización que se subsanó en poco más de una hora, se tuvieron que parar en las vías o esperar sin poder salir de Atocha con los pasajeros en el interior de los vagones. La inmensa mayoría de los viajeros A pesar de esto, reinó la normalidad en la, ya que las salidas no se vieron demasiado afectadas. Los trenes a los que sí les pilló la avería en pleno trayecto, un problema en la señalización que se subsanó en poco más de una hora, se tuvieron que parar en las vías o esperar sin poder salir de Atocha con los pasajeros en el interior de los vagones. La inmensa mayoría de los viajeros presentará la reclamación pertinente para la devolución del precio del billete o la compensación por otro tipo de perjuicios ocasionados por la incidencia.

Una pasajera de un tren Iryo procedente de Madrid explicó que "lo único que nos dijeron es que estaban esperando un permiso de salida y simplemente hemos tenido que estar sentados en el tren, el tren arrancó un segundo y se paró, hemos estado como una hora esperando". Destacó esta pasajera que "la mayoría de la gente ha esperado pacientemente, una mujer sí estaba más enfadada porque tenía que recoger a su hija del colegio y no llegaba", comentó.

"Vivimos aquí y no nos ha afectado mucho llegar una hora más tarde, pero sí que es un poco fastidioso, hemos estado dentro del tren esperando unos 65 minutos, allí todos metidos sin arrancar, es increíble", indicó Ruth. Jhon, por su parte, resaltó que van a poner una reclamación "y se supone que vamos a recuperar el precio del billete, pero nos han dicho que no ha sido por culpa de la empresa sino por el estado de la vía, a ver si nos lo reembolsan o no".

Para Elena, el precio del retraso fue mayor. "He venido desde Madrid en el Iryo con más de una hora de retraso, he perdido un avión y me ha dicho que solo pagan un 50% con más de una hora de retraso, estamos un poco indignados porque, encima, parece que se han quitado de en medio, en las taquillas no hay nadie", apuntó en la estación María Zambrano.

Destacó esta usuaria que habían puesto dos códigos QR para solicitar la compensación económica en las próximas 48 horas y otro para poner una hoja de reclamaciones, que se podía hacer on line. "Tenía un vuelo a Melilla y las conexiones son horrorosas, el siguiente avión es mañana a las 7:10, lo que me obliga a hacer noche aquí, aunque soy de Marbella y podría irme a casa, pero es un trastorno. Voy a poner la hoja de reclamaciones", agregó Elena.

Para Vicente, las consecuencias de la avería fueron un poco menores. "Realmente estoy de vacaciones y una hora de retraso no me molesta tanto, pero sí que he perdido un autobús directo a Marbella y tengo que esperar una hora el próximo directo, pero sí hay gente más afectada, que tenía que ir al aeropuerto y ha perdido vuelos", explicó. "En Atocha estábamos completamente parados, ni salía ni entraba ningún tren y la gente dentro de los vagones, pero tampoco estaba muy enfadada, es que no queda más remedio que esperar, si no que haces, ¿te bajas del tren? Hemos tenido que aguantar como sea", agregó.

"Me ha fastidiado mucho porque tenía un autobús a las tres para Almería y lo he perdido, voy a coger el de las cinco, así que llegaré tardísimo", decía una viajera del AVE, que llegó con casi dos horas de retraso. "Ha sido un contratiempo para muchos, hemos estado parando varias veces, una lata", decía otro usuario. "La culpa es de Adif y del Gobierno del PSOE que le da todo el dinero a los catalanes y no invierte en infraestructuras", criticaba otra usuaria.

Más de una hora tarde desde Zaragoza y Barcelona

Desde Zaragoza llegaba otra pareja que no esperaba "este retraso de hora y pico, y menos con la garantía de puntualidad que supuestamente te dan, en este caso no lo han sido y hemos estado un poco desesperados, teníamos ganas de llegar". En una vía a la altura de Ciudad Real estuvieron parados una hora y solo les quedaba esperar. "Nosotros porque vivimos en Málaga y no nos afecta tanto, pero si de aquí vas a otra ciudad pierdes tu enlace, está claro", añadió la pasajera.

Otro cliente del AVE Barcelona-Málaga sufrió una hora y media de retraso. "En nuestro caso no teníamos ni enlace con otro transporte ni prisa por nada, solo es que hemos llegado más tarde, ahora pediremos la reclamación, no queda otra", dijo. Una pareja de malagueños, compañeros de tren, comentaron que "la ida fue estupenda, cuatro horas, lo que estaba programado, pero la vuelta, fatal. Teníamos una reserva para comer, la hemos tenido que anular, pero hay gente más afectada, que tenía vuelos, tenía que ir al aeropuerto y demás. En nuestro caso presentaremos la reclamación correspondiente, pero vaya, que esto es un fastidio", apuntó el viajero.

El personal de la estación resaltó la "normalidad" que se había vivido durante la mañana aunque a primera hora de la tarde estaban llegando algunos trenes con retraso, aunque "sin grandes incidencias". No obstante, esta no fue la única incidencia registrada en el tráfico ferroviario. Otra avería del sistema de señalización provocó este lunes más retrasos en los trayectos Málaga-Córdoba, aunque con una media de retraso de unos 15 minutos.