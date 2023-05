'SAFA Noticias', el periódico escolar de los más pequeños

Conocer a figuras importantes del colegio o del barrio, saber qué actividades se van a realizar esa semana en el centro e incluso si se celebra alguna fiesta importante en la ciudad. Estas son algunas de las cosas que se publican en SAFA Noticias, un periódico escrito y diseñado por siete alumnos de 1º de ESO del Colegio SAFA ICET de Málaga, situado en el Palo.

Este pequeño periódico comenzó a publicarse por los pasillos de este centro educativo al principio del segundo trimestre de este curso 2022/2023. El proyecto se creó con este grupo de siete alumnos de 1º de ESO porque todos están exentos de cursar la asignatura de Francés, por lo que están inmersos en un programa de refuerzo del área lingüística con carácter transversal. Entre estos chicos hay tres alumnos de nacionalidad china, dos con necesidades especiales y dos con dificultades con la lengua y el objetivo de esta asignatura es ayudarlos a mejorar sus capacidades de comunicación y reforzarlos en el área de lengua.

El proyecto que realizaron en el primer trimestre fue un teatro de guiñoles, pero después de las vacaciones de verano estos alumnos junto al profesor Juan Ignacio Suárez y la orientadora Rocío Jiménez, coordinadores de esta asignatura, decidieron dar un paso más y crear un pequeño periódico. Desde entonces, SAFA Noticias se publica una vez a la semana en un folio impreso a doble cara, cuyo contenido está formado por entrevistas, pasatiempos y artículos sobre las actividades que se van a realizar en el centro educativo.

En total, estos pequeños le dedican dos horas a la semana a este periódico, una los martes y otra los viernes. Según Juan Ignacio Suárez, los martes se centran en montar el periódico a través de Canva y a hablar de los temas y las entrevistas que van a hacer para el siguiente número. Y ya los viernes salen a hacer las entrevistas, ya sean dentro del colegio o por el barrio.

Todo lo que publican va acompañado siempre por una fotografía y es que entre estos siete pequeños hay una fotógrafa. Todo el periódico está elaborado por estos siete chicos. “Como utilizamos Canva para el montaje, este es sencillo porque es intuitivo”, asegura el docente que también señala que en lo que más tardan es en la redacción de los textos.

En este sentido, incide en que “al dejarlos elaborar a ellos los textos tardan más en escribirlos aunque son cortitos porque no queremos que sea algo muy extenso, sino que llame la atención y sea muy visual”. Asimismo, Suárez señala que a la hora de escribir están ahí para ellos y les ayudan para que no tengan faltas ortográficas y para que sepan explicarse correctamente.

Eligen juntos los temas y hasta ahora han salido en este periódico la directora de SAFA-ICET, una panadera del Palo, la bibliotecaria e incluso un pescador que tiene su puesto en el Mercado Municipal de la zona. La intención de esta publicación es que los alumnos conozcan qué sucede en el colegio para que puedan a acudir a todas las actividades que realizan.

El diseño, las fotografías y los textos son fruto del trabajo de estos siete alumnos, pero ¿qué pasa con su distribución? Como no podía ser menos, ellos también se encargan de esto. Todas las semanas recogen las copias que se han impreso y van por las clases repartiendo ejemplares, desde el primer ciclo de Primaria y hasta 1º de ESO. Eso sí, no todo queda aquí, sino que también deben hablar delante de cada clase y explicar qué es lo que se van a encontrar ese día en SAFA Noticias. “Su problema es la comunicación oral en español, con esto los obligamos a hablar y comunicarse en español en público y así les ayudamos a mejorar”, asegura Suárez. También añade que a todos los profesores del centro les envían los periódicos para que sepan qué es lo que hacen estos niños.

El proyecto comenzó hace unas semanas y SAFA Noticias va a estar funcionando hasta el final de este curso. El año que viene, Juan Ignacio desconoce si se volverá a realizar, puesto que este grupo pasaría a segundo y tendrán un nuevo curso en primero, por lo que hasta que no sepan qué niños estarán exentos de Francés el año que viene, no saben qué pasará.

Lo que este profesor tiene claro es que si para el curso 2023/2024 vuelve a publicarse SAFA Noticias, va a ser diferente. Su intención es que sea “más extenso”, por lo que quieren que salga cada dos semanas para que el periódico sea más largo y los alumnos tengan más tiempo para hacer más entrevistas.