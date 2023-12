Salud admite que no puede cubrir todas las jubilaciones de médicos, sobre todo en Atención Primaria

El Colegio de Médicos de Málaga llevaba advirtiendo casi dos décadas de que la falta de determinados especialistas, si no se tomaban medidas, supondría un serio problema para el sistema sanitario. La consejera de Salud, Catalina García, ha reconocido este viernes en Málaga que tanto en Andalucía como en España hay dificultades para el relevo generacional de los facultativos, sobre todo en los centros de salud. "El déficit de profesionales nos lleva a tener problemas en accesibilidad y en Atención Primaria porque no podemos cubrir las jubilaciones que se producen en especialidades tan importantes como médico de familia, pediatra, anestesista, psiquiatra o neurólogo", ha admitido. Unas carencias que repercuten tanto en los centros de salud como en los hospitales.

Según la consejera, esa falta de especialistas es "el mayor problema en Andalucía". Según las cifras que aportó durante un acto por el Día Mundial contra el Sida en el Palacio de la Aduana, hasta el año 2030 se prevé la jubilación de unos 8.000 médicos, de los cuales unos 3.000 son de Atención Primaria. La representante autonómica ha señalado que se produce un problema "mayúsculo" cuando un médico se jubila, tiene vacaciones o se pone enfermo porque "es un profesional al que no podemos sustituir" y ese trabajo "lo tienen que acumular otros compañeros". Los facultativos de Atención Primaria llevan años quejándose de que la falta de sustituciones les obliga a asumir el trabajo de otros profesionales, lo que no sólo sobrecarga su labor diaria, sino que también perjudica a los pacientes que no tienen un médico de cabecera dado que rotan de unos a otros.

La consejera ha indicado que para paliar ese déficit se pusieron en marcha hace ya más de un año las continuidades asistenciales en los centros de salud. Esta medida -que consiste en hacer horas extras de tarde tras la jornada ordinaria- ya se aplicaba desde hacía casi dos décadas en los hospitales para reducir listas de espera, pero nunca se había implementado en Atención Primaria. No obstante, este trabajo extraordinario, retribuido y voluntario no ha encontrado demasiada adhesión dado que muchos profesionales, tras una agenda matutina cargada de pacientes, prefieren descansar por la tarde.

La consejera ha admitido que aún con estas medidas, "no llegamos a cubrir todos los déficits que tenemos". Por ello, García ha avanzado que la Junta seguirá aumentando el número de plazas MIR en Andalucía. "Es lo mismo que le pedimos al Gobierno de España, ese aumento extraordinario de mil plazas por año para que nadie que acabe la carrera de Medicina se quede fuera del MIR", ha reivindicado la representante autonómica. También ha demandado al la Administración central "la modificación o simplificación de los criterios de las unidades de formación porque en Andalucía ya hemos llegado al tope de las plazas de formación acreditada, con lo cual no podremos el año que viene aumentar ese número de plazas, y necesitamos todavía aumentar ese número de plazas para los 3.000 médicos que sabemos que se jubilan de aquí al año 2030, en Primaria".