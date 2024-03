¿Quién era San Patricio y por qué lo celebramos?

Gorros verdes, duendes, tréboles y -por supuesto- cerveza llenan las calles de medio mundo este domingo 17 de marzo, jornada en la que se celebra el Día de San Patricio, una fiesta que viene de Irlanda y que se extendió como la pólvora también en España y en Málaga, donde es fácil encontrar bares en los que celebrarlo. Pero, ¿quién era San Patricio? ¿Era un religioso? ¿Un misionero? ¿Se llamaba Patricio? ¿Existió de verdad? Son muchas las preguntas que surgen, y empezando por la última: sí, es un personaje real, pero no, no se llamaba Patricio y lejos de lo que cabe suponer, no era irlandés, sino británico. Se cree que pudo nacer en Escocia o Gales, a finales del siglo IV, allá por el año 390 d.C.

Su nombre era Maewyn Succat y, según se cuenta, siendo un adolescente fue secuestrado por unos piratas y llevado a Irlanda como esclavo. Allí se pasó una larga temporada en cautiverio, cuidando ovejas, y fue entonces cuando se volvió profundamente religioso. Al tiempo logró escapar y regresar a Gran Bretaña con su familia, pero según la leyenda, Maewyn empezó a oír voces que le decían que tenía que volver a Irlanda. Así lo hizo, no sin antes ordenarse sacerdote y cambiarse el nombre. Maewyn Succat pasó a llamarse Patricius (o Patricio).

Ya como sacerdote, Patricio decidió volver a Irlanda para evangelizar esas tierras en las que estuvo en cautiverio. Irlanda era entonces pagana en su mayor parte, y su labor como misionero no fue un camino de rosas, llegó a ser golpeado y encarcelado, y después de su muerte cayó en el más profundo de los olvidos. Entonces, ¿qué pasó para que hoy tantos países celebren su día? Con el paso de los años la leyenda en torno a este religioso creció tanto que llegó a convertirse en el patrón de Irlanda.

El origen de la fiesta

La fiesta del Día de San Patricio empezó en 1631 como una efeméride religiosa, algo totalmente lógico teniendo en cuenta que se trataba de conmemorar a un patrón. Los bares se cerraban y se iba a la iglesias. Nada que ver con las celebraciones de hoy en día. Otra cuestión que sorprende es que, aunque San Patricio fuese el patrón de Irlanda, el origen de la fiesta en su honor tampoco es irlandés, ni siquiera estadounidense a pesar de que fue en Estados Unidos donde comenzó todo debido a los expatriados irlandeses. En realidad, parece que su origen es colonial español.

Según publicó según el Washington Post, se han descubierto antiguos documentos españoles que vendrían a demostrar que el primer desfile en honor a San Patricio tuvo lugar en torno al año 1600 en Florida, que era un asentamiento español en el que San Patricio era considerado el patrón del maíz. Sea cierto o no, en la actualidad la fiesta se celebra por todo el mundo, incluida España, y lo menos importante ya es quién fue el que se la inventó.