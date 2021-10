Sentencia firme contra la ‘abuela marihuana’ por cultivar y distribuir cannabis en Málaga

Respecto a la existencia de un “grupo reducido de adictos o drogodependientes”, como señala la Sentencia de Instancia, la resolución judicial refleja que queda “acreditado” que la asociación tenía 200 socios y que “no estamos ante un grupo encapsulado, en el que se conocen entre ellos y existe una garantía plena de que la droga no llegara a terceros ajenos y, por ende, no se facilitara su distribución”.

La “apóstol del autocultivo, la activista más veterana en España”

La abuela marihuana aseguró en declaraciones a este periódico en enero de 2020, cuando fue condenada, que, aunque estaba convencida de que eludiría la cárcel dado que no tiene antecedentes y la condena es inferior a los dos años, llegaría “hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”. Según su testimonio, no hacía “nada más que lo está autorizada a hacer” y apoyaba su tesis en que “varios tribunales han sentenciado” que lo suyo es consumo propio “y que comparte con cuatro personas”, pero negaba que se hubiera dedicado al tráfico de drogas. “Quieren darme un escarmiento y no sólo a mí”, sostenía. Fernanda se consideraba entonces la “apóstol del autocultivo”, la activista más veterana de España por la legalización del cannabis. Fue en 2014 cuando la Policía entró en la finca. El fallo judicial señala que la mujer fomentó la posible legalización del uso terapéutico de la marihuana, pese a que en España no se permite el “favorecimiento o distribución de la droga”.