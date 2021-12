El Sindicato Médico de Málaga sostiene que los centros de salud tienen un déficit “por años de abandono”

“El Covid ha venido a destrozar el sistema sanitario y la Atención Primaria es la parte de la sanidad más deficitaria debido a muchos años de abandono”. Así opinaba el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín. Y añadía:“Se ha producido la tormenta perfecta sobre el sector con menor dotación de la sanidad”. Aludía a que la sobrecarga por el aumento de contagios es una vuelta de tuerca a la ya saturada Atención Primaria, que coincide con fechas de descansos navideños del personal y con la tramitación del pasaporte Covid, que muchos usuarios “han dejado para última hora, pese a que podía sacarse desde hace meses”.

“El trabajo se ha triplicado. No hay sustituciones ni relevos y el personal no se reproduce”, ironizó el presidente de la organización sindical. Martín calificó de “injusticia” las quejas que pueda haber sobre los profesionales de los centros de salud porque recordó que no paran de “atender a una persona tras otra”.

Apuntó que el aumento de casos de Covid –con el consiguiente incremento de asistencia, PCR y rastreos– se produce cuando también se incrementan los procesos catarrales y gripales típicos de esta época en que comienza a apretar el frío. Pero aclaró que buena parte de las colas que se están viendo estos días ante los centros de salud son por cuestiones administrativas, como es el caso de la tramitación del pasaporte Covid, “que no es una demanda de asistencia médica”.

De hecho, las mayores colas a las puertas de los ambulatorios coinciden con la imposibilidad de obtener este documento a través de la aplicación o de la web del SAS porque ambas se han saturado por este trámite.