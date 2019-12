Sostenibilidad y colaboración privada, nuevos retos en el desarrollo de las grandes infraestructuras

Al mismo ritmo que evoluciona la sociedad, lo hace el modo de entender y pensar las infraestructuras futuras. El nuevo tiempo obliga a analizar el impulso de los nuevos proyectos en un doble escenario: el de la sostenibilidad ambiental y el de la colaboracioón privada. Dos retos presentes y futuros sobre los que han disertado los participantes en la jornada técnica Realidad y retos de las infraestructuras de Andalucía, organizada por el Grupo Joly, empresa editora de este periódico, y patrocinada por Acciona.

El actual marco económico, afectado por un escenario de desaceleración, obliga a redefinir el modo de financiar las grandes actuaciones pendientes en territorios como el andaluz y el malagueño. Una línea de pensamiento que desarrolló en su intervención el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha insistido en analizar en profundidad esta vía.

"En los momentos actuales, España no va a poder destinar mucho dinero a inversión", ha señalado el regidor, quien ha reclamado a todos los actores implicados "ser pragmáticos", abriendo las intervenciones a desarrollar a la participación privada, ya sea en su totalidad o parcialmente. "No hablar con realismo de ello es no abordar los problemas", ha dicho.

Para De la Torre, una de las formas de propiciar el acercamiento de los inversores privados al desarrollo de infraestructuras es la vinculación de las mismas a criterios de sostenibilidad. Un mensaje que ha sido compartido, en el marco de la mesa redonda celebrada tras la inauguración de la jornada, por el director de Construcción de la Zona Sur de Acciona, Manuel García Alconchel. "Es clave que las infraestructuras sean sostenibles", ha remarcado, recordando la existencia de ciudadanos nórdicos que incluyen la variable medioambiental a la hora de determinar sus destinos turísticos.

García Alconchel también ha mostrado la "firme voluntad" de Acciona por colaborar con la Junta de Andalucía y el Gobierno central en el nuevo escenario de infraestructuras que se empieza a planificar. No obstante, ha precisado que la participación de empresas privadas en la financiación de estas obras no está exenta de dificultades. "No es tan fácil como llegar con un fondo de inversión que la administración correspondiente diga sí; hay que alinear una serie de estudios de demanda e iniciar un proceso colaborativo para que una iniciativa privada prospere", ha añadido.

Desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, ha señalado, al tiempo, la necesidad de introducir cambios legislativos que permitan mejorar los rendimientos a los privados que hacen apuestas inversoras importantes. Sea cual sea la operación, resulta clave el contexto económico presente.

Sobre ello, Felisa Becerra, responsable de coyuntura y análisis de la prospectiva de Analistas Económicos de Andalucía, ha lanzado un mensaje de mesura. A su juicio, en la misma medida en que cuando se inició la recuperación económica años atrás "todo parecía maravilloso" en el momento actual "parece que estamos abocados a la desaceleración", señalando la existencia de mensajes "demasiado pesimistas". Sí ha admitido que todo ello ha retraído la inversión, que no es ajena a lo que sucede en términos económicos.

En este nuevo escenario de sostenibilidad y financiación privada, tanto De la Torre como el representante de Acciona han coincidido en apuntar al tren litoral, infraestructura largamente demandada por la Costa del Sol y que se mantiene en el olvido. Bien es cierto que su elevado coste, estimado en unos 5.000 millones de euros, condicionan seriamente su desarrollo, y más en el plano de lo público.

"En los retos no podemos olvidar el que tiene la Costa del Sol en el espacio que va desde Málaga a Marbella y posteriormente a Estepona desde un punto de vista ferroviario", ha apuntado el alcalde malagueño, quien ha defendido una conexión "a una buena velocidad que permita llegar en no mucho tiempo". "Llegar a Marbella con tren, de la manera que sea, es un tema que puede pasar un análisis de rentabilidad y puede ser un hecho diferencia para los turistas; creemos en la colaboración público-privada", ha aseverado García Alconchel.

Otra de las voces que ha salido en defensa de la inversión privada para el tren litoral ha sido la del representante del Colegio de Ingenieros de Caminos en Málaga, Ángel García Vidal, quien ha demandado "voluntad de todos los agentes implicados para ir adelante con este proyecto, porque hasta ahora se ha trabajado a impulsos".

Para De la Torre, otras actuaciones en el ámbito local que podrían beneficiarse de ese apoyo privado son la nueva vía permetral que quiere se impulse para unir la parte oriental de Málaga con Fuengirola, y la transformación del eje litoral de la capital. Dos iniciativa que vienen a sumar unas necesidades de inversión próximas a los 1.000 millones.

Aunque sin aludir de manera directa a la colaboración público privada, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que ha sido la encargada de dar el arranque a la jornada técnica, ha puesto de manifiesto el trabajo que viene realizando el Gobierno andaluz para "atraer inversión" y "crear empleo" en la región. Un objetivo al que, a su juicio, contribuye el actual clima de "estabilidad institucional y presupuestaria, que genera estabilidad social".

En este punto, ha presumido del nivel inversor ejecutado a lo largo de 2019 por la Junta, asegurando que este campo la región "está a la cabeza de comunidades autónomas; es la que más invierte". De manera precisa, ha comentado que los parámetros económicos destinado a obra pública superan los resultados de 2014.

De manera precisa, ha destacado el impulso dado por el Ejecutivo andaluz a infraestructuras como el Metro de Málaga; el puerto seco de Antequera, cuya obra se iniciará en verano, y los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Y ha señalado el avance en el texto del nuevo Plan de Infraestructuras de Andalucía 2021-2027.

Frente al mensaje de Carazo, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, Violeta Aragón, ha puesto en cuestión la apuesta inversora actual en la región. En este sentido, ha indicado que la misma es de unos 300 euros por habitante, lejos de los 400 que de media se emplean en el resto de España. "Ahora se invierte un 60% menos que en 2007", ha destacado, recordando la necesidad de elevar la apuesta "si queremos seguir siendo competitivos".