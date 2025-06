Los propietarios israelíes del edificio de Correos de Málaga piden oficialmente convertirlo en hotel

Málaga/El edificio de Correos de Málaga, que se mantiene abandonado, tapado y tapiado, sigue a la espera de volver a mejor vida, convertido en un hotel de cinco estrellas gran lujo. Sus propietarios, el fondo de inversión israelí Nitsba, ha dado un paso más recientemente para que esto sea una realidad más pronto que tarde y ha pedido oficialmente que se tramite el estudio de ordenación. Esta es la figura urbanística que han usado para acelerar su rehabilitación y el cambio de uso final de equipamiento a hotel.

Además, lo hacen ya que la Junta de Andalucía les ha eximido de hacer un estudio de impacto ambiental. En un informe emitido por la delegación territorial autonómica a finales del pasado año justifican que, si bien hay afección al paisaje, este "al tratarse de una actuación que rehabilita y pone en uso el abandonado edificio de Correos que, por su estado de deterioro, afecta actualmente el espacio urbano donde se emplaza, se va a producir una mejora del paisaje urbano. Esto ha de interpretarse como un impacto compatible en cuanto al factor del paisaje".

Con esto, la Gerencia de Urbanismo está tramitando el expediente, que deberá obtener luz verde, en primera instancia, en la Junta de Gobierno Local. Según fuentes cercanas indican a este periódico esto podría darse "proximamente" aunque sin precisar la fecha. En mayo la portavoz del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, afirmó que la voluntad municipal era tener listos todos los trámites antes de terminar el mandato, esto es, antes de mayo de 2027. Aunque a tenor del estado del expediente puede ocurrir mucho antes.

El edificio fue adquirido en 2019 por un magnate israelí a la Junta de Andalucía por 23 millones de euros, que desde entonces venía buscando la solución jurídica al cambio de uso, que finalmente ha venido de la mano de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) promovida por la propia Junta y que recoge este movimiento como una actuación de mejora urbana. la herramienta utilizada es el citado estudio de ordenación.

Gran parte del último escollo residía en que la propiedad pretendía levantar cinco alturas en un edificio anexo al actual inmueble, que finalmente se quedarán en tres según lo acordado entre la promotora y la Gerencia de Urbanismo, encabezada por Carmen Casero. De esta manera, el edificio podrá acoger hasta 200 habitaciones de la máxima calidad.

Del número final resultante de habitaciones y los estándares de cada una de las resultantes depende la cadena que acabe gestionando el edificio, ya que la pretensión de Nitsba es ejercer como casero de una gran casa hotelera que sea la que lo ponga en marcha.Cada firma tiene unos requisitos mínimos para instalarse en un edificio, atendiendo a los estándares de calidad que ofrece. Cabe recordar que el destino del inmueble es convertirse en un cinco estrellas gran lujo.

Correos fue construido en 1980; consta de tres plantas en el cuerpo inferior y nueve plantas en la torre. Su venta formó parte de un paquete mucho más amplio de inmuebles puesto en el mercado por la Junta, que incluyó, también en Málaga capital el Palacio de la Tinta, antigua sede de la Administración regional. El mismo fue adjudicado a la cadena hotelera Hotusa por un valor de 21 millones (su valor de salida fue de 12,5 millones). Este último también ha visto en los últimos meses su futuro clarificado, al presentarse ya el proyecto hotelero que albergará el inmueble. Este abrirá en 2026, como un cinco estrellas, previa reforma de 30 millones de euros. La reforma necesaria para Correos, es exactamente tres veces superior y espera crear entorno a 500 puestos de trabajo.

Toni Morillas, concejal de Con Málaga tilda la gestión de "operación especulativa de urbanismo a la carta que permitirá mayor edificabilidad y volumen para añadir al edificio nuevas construcciones que lo convertirán en un mamotreto y un pastiche". Además, señala que es una "modificación del PGOU encubierta" y que se hace "sin compensar la promotora de esa pérdida con otros suelos de equipamiento" en la misma zona al Ayuntamiento. También crítica que se le ha "esixmido del estudio de impacto ambiental" y señala que se hace a "un fondo de inversión extranjero e israelí, que se lucra de la ocupación de Palestina".

Okupado otra vez

El edificio de Correos de Málaga, volvió a ser okupado por personas sin hogar el pasado mes de mayo, reavivando debate sobre su estado de abandono. No es la primera vez que ocurría: ya a finales de 2021 y 2022 se detectó la presencia de personas sin hogar en su interior. En uno de los laterales del edificio crearon un campamento en el que desde fuera se puede leer un cartel que anunciaba la presencia de los okupas: "Por favor, no pongan comida aquí. Tenemos comida. No pongan basura, problemas con las ratas y con las hormigas. Ayuntamiento limpieza cada día aquí. Gracias".

En octubre de 2021, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento ya ordenó a los propietarios que adoptaran medidas urgentes para asegurar el edificio, como el tapiado de accesos, reposición de cristales y limpieza interior. La decisión se tomó tras varios informes policiales que alertaban sobre accesos forzados, vandalismo y condiciones de insalubridad. “En caso de existencia de personas en el interior del inmueble, procedería el desalojo por motivos de seguridad”, apuntaba el escrito del consistorio.