Ex subdelegado del Gobierno en Málaga: "Hemos puesto 100 millones para la desaladora de la Axarqía, ahora que la Junta haga su trabajo"

Javier Salas ha sido hasta hace escasas fechas el subdelegado del Gobierno en Málaga en una legislatura que empezó a medias, pero no por ello ha sido menos movida. Una vez se ha agotado la misma, Salas ha dejado el cargo para ir en las listas de su partido, el PSOE, al Congreso de los Diputados. Antes, echa la mirada atrás en estos dos años.

Para hacer un repaso a la legislatura hay que empezar por revisar los datos del paro.

Los datos del paro son incontestables. Gracias a las políticas económicas del gobierno el paro en Málaga ha descendido enormemente. Casi la mitad de los contratos son de carácter indefinido, una proporción más alta que en el resto de España. Esta contratación indefinida es un 371% mayor que la que había en 2019. Antes de verano habían 280.000 contratos indefinidos en la provincia de Málaga. Hay un récord de ocupación, antes de verano se incorporaron 32.000 trabajadores a la seguridad social en el último año, rozando los 700.000 empleos. Antes de la reforma laboral no llegaba al 9% el porcentaje de contratos indefinidos, ahora es casi la mitad.

Hay quien dice que maquillan las cifras con los fijos discontinuos.

La persona que tiene un contrato fijo, aunque sea discontinuo, tiene una seguridad que no tenía antes cuando te cortaban y no sabías si te iban a volver a contratar. Es un salto importantísimo.

Esta legislatura, al menos los últimos coletazos, ha estado marcada también por la falta de agua.

Es un problema gravísimo que tiene la provincia de Málaga. Y es un problema que también es competencia de la Junta de Andalucía. El desarrollo de Málaga tiene un lastre que se llama Junta de Andalucía. Es competente para el agua y no ha hecho grandes actuaciones. Moreno Bonilla hace unos años en la Axarquía dijo que no iba a haber problema de agua y que iban a hacer una autovía del agua. Pues no han hecho nada absolutamente. Tanto es así, que el Gobierno de España ha llegado en su auxilio y pone 100 millones de euros en una desaladora que es competencia de la Junta. Estamos a la espera de que la Junta sepa dónde hacerla, en qué suelos y que nos ceda los suelos.

Ustedes echan el balón a la Junta de Andalucía, ellos lo devuelven hablando del trasvase de Íznajar o de que están a la espera de que sean ustedes quienes muevan ficha con esta desaladora de la Axarquía.

El dinero lo ponemos para la desaladora, 100 millones de euros, pero la competencia es de la Junta. Ellos deben decir dónde están los suelos, dónde es necesaria, ver las conexiones que tiene, hacer el estudio… Nosotros estamos dispuestos, 100 millones de euros encima de la mesa, ahora hagan ustedes su trabajo.

¿Y el trasvase de Íznajar?

Es imposible, entre otras cosas porque la cuenca del Guadalquivir está peor que la nuestra. Además de eso, la Secretaría de Estado de Medioambiente les ha reclamado por activa y por pasiva a la Junta que justifique ha tomado todas las medidas posibles para el suministro de población y a pesar de eso, no tiene agua para suministrar a la población. Porque recuerdo que el trasvase es la última medida que se puede tomar y sólo para suministrar a la población. Ese documento no ha llegado al ministerio. Han mandado un papel diciendo que quieren el trasvase, pero no está justificado, lo estamos esperando.

Otro de los puntos en los que se ha visto mucha confrontación es en el de las playas.

El PP, sobre todo algunos Ayuntamientos, todo lo usa como confrontación, incluso lo positivo. El Gobierno de Rajoy no hizo nada en las playas de Málaga. Nosotros desde que llegamos hicimos un plan estratégico, incluso uno a largo plazo. En actuaciones de consolidación a largo plazo hemos acabado recientemente la de Benalmádena y tenemos pendiente el estudio de impacto ambiental, que saldrá en semanas, el estudio de impacto ambiental de Marbella y San Pedro de Alcántara, que son 15 millones de euros. También en la playa de Ferrara de Torrox, que va a empezar ya el estudio ambiental. Estamos actuando en las playas de la provincia que más se ven afectadas, son más de 30 millones de euros este año, no se ha visto una inversión igual en la historia de Málaga. Hay municipios del PP que colaboran y otros que no solo no colaboran aunque se vean beneficiados, sino que ponen el máximo de palos en las ruedas para que no salga el proyecto, porque ellos piensan que en la confrontación ganan electoralmente, pero a los ciudadanos se les hace un daño enorme.

¿Está hablando de Marbella?

Por ejemplo. En Marbella la alcaldesa en una alarde de demagogia y populismo siempre ataca al Gobierno de España cuando ella tiene declaraciones en 2015 cuando dijo que se iban a hacer las actuaciones con Rajoy y jamás se hicieron. Ahora que se están haciendo, no para de poner palos en las ruedas aunque sean beneficiosas para el municipio y evidentemente para la Costa del Sol y para España, porque es una referencia internacional que no es patrimonio de la alcaldesa.

Donde sí parece que había un frente común es con la Expo.

Con la Expo había un frente común, todas las administraciones hemos estado trabajando para que esto saliera. Algunas administraciones más que otras: El Ayuntamiento se movió y presentó su proyecto de Málaga ciudad sostenible y enseguida el Gobierno tomó cartas en el asunto y le dijo que participaba en el proyecto. Hay administraciones como la Junta o la Diputación que sólo se han pegado los viajitos y se han hecho fotos, no han hecho nada más que criticar al final cuando han acabado.

Una vez que no ha salido la Expo, el alcalde está insistiendo mucho en el plan B y en que quiere que se haga el recinto. Parece que hay negociaciones con Sepes.

Hay negociaciones, esos terrenos estaban ya comprometidos para otros temas, como era la ampliación del Centro de Transportes de Mercancías con la Junta de Andalucía, por lo que esas negociaciones tendrá que entrar también la Junta y tendrá que ver el nuevo Gobierno de España qué se hace con esos terrenos y llegar a un acuerdo en el que se busque lo más positivo para la ciudad, que es de lo que se trata.

Enlazando con la Sareb, parece que los terrenos de Repsol finalmente albergarán torres, ¿hay posibilidades de que la torre que le corresponde al Gobierno sea para VPO?

Eso serán conversaciones de la Sareb con el Ayuntamiento de Málaga que es el que dice los suelos para qué son y a qué se corresponde. Desgraciadamente Málaga va a perder una oportunidad importantísima para convertirse en una ciudad sostenible. El Ayuntamiento todavía está en disposición de dar marcha atrás y de que esos terrenos tengan un gran Bosque Urbano que sea revulsivo para esa zona de la ciudad.

La Sareb se comprometió a la permuta en caso de que el Ayuntamiento cediese al parque en toda la pastilla, pero hay un informe de 2016 que certifica que no es posible porque no hay terrenos similares en la zona para permutar. ¿Cedería el Gobierno, sin permuta, los terrenos?

Yo estoy seguro de que si el Ayuntamiento quisiera dar marcha atrás, habría arreglo y se llegaría a un acuerdo segurísimo, no puede ser de otra forma. Pero dudo que el Ayuntamiento dé marcha atrás.

No hay transporte más sostenible que el tren: ¿Qué hay del tren litoral, porque en los Presupuestos Generales del Estado las partidas han sido testimoniales?

En estos años hemos tenido la prioridad importantísima que está recogido en los Presupuestos de este año y del anterior que es el eje Algeciras-Bobadilla. Necesitamos un transporte sostenible para la cantidad de mercancías que pasan desde Algeciras, Málaga y Andalucía al resto de Europa. La prioridad ha sido esa, pero evidentemente tenemos pendiente todos los gobiernos de la democracia es que el tren litoral más tarde o más temprano habrá que hacerle frente, somos plenamente conscientes.

Mientras le hacen frente, las partidas son mínimas, repito, casi testimoniales.

Así es, pero ahora estamos centrados en Algeciras-Bobadilla, antes estuvimos centrados en el AVE, que también fue una apuesta importantísima del Gobierno. Y, evidentemente, es un reto que tenemos pendiente y que tendremos que afrontar.