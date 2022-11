Tensión en la cárcel de Alhaurín de la Torre: Los presos intentan sublevarse contra los funcionarios

La mañana de este jueves, los trabajadores de la cárcel de Alhaurín de la Torre han vivido momentos de tensión. Un preso que exigía su salida a un centro hospitalario supuestamente ha alentado al reto de internos para que se unieran a su protesta y se sublevaran contra los funcionarios presentes en el módulo.

La situación se remonta a la noche de este pasado miércoles, cuando un interno del módulo 6 solicitó asistencia médica porque decía haberse caído en la celda. Tras ser atendido por los servicios médicos de un hospital, recibió el alta médica y regresó de nuevo al centro penitenciario, según han informado a este periódico fuentes cercanas a los hechos.

Sin embargo, sobre las 10:30 de este jueves, el interno en cuestión ha solicitado ser trasladado por segunda vez a un hospital; petición que ha sido rechazada por los funcionarios tras informarle de que no existía una orden médica que justificase su vista a un centro sanitario.

En ese momento, el recluso supuestamente ha comenzado "de forma violenta" a protestar y a sublevarse contra los funcionarios al tiempo que ha alentado a sus compañeros a que hicieran lo mismo. Según las mismas fuentes, cerca de una veintena de presos se han unido al intento de motín, que se ha prolongado durante media hora y en el que la tensión "ha alcanzado grandes niveles".

Para sofocar la situación y restablecer el orden regimental, ha sido necesaria la participación de funcionarios de otros módulos y apartar del resto de reclusos al interno que ha iniciado la revuelta, quien ha sido finalmente trasladado al departamento de aislamiento.

Otra revuelta esta semana

Sin embargo, este alterado no ha sido el único que se ha vivido esta semana en el Centro Penitenciario de Alhaurín De la Torre. El miércoles, en el módulo 11 también hubo momentos de tensión. Tras la realización de un cacheo, dos internos trataron de alentar al resto de reclusos para que no entrasen a comer a la hora del almuerzo. En esta ocasión, la situación no llegó a más y ambos presos fueron trasladados a aislamiento, estableciendo seguidamente la normal convivencia en el módulo.

Ambas revueltas fueron controladas, en ninguno de los dos casos, se descontrolaron. Si bien, desde la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) señalan que estos problemas podrían "haber sido de gran envergadura" por "el escaso número de trabajadores". Además, denuncian que "las agresiones a funcionarios se han incrementado considerablemente en lo que va de año mientras que la condición de agentes de autoridad se continúa demorando".