Teodomiro López, candidato a rector de la UMA: "Es momento de defender la universidad pública como centro de excelencia"

El catedrático de Química de la Universidad de Málaga Teodomiro López Navarrete dimitió de su cargo de vicerrector de investigación y transferencia hace poco más de un mes. Aunque sin confirmación oficial, se supo que su siguiente objetivo iba a ser competir en las próximas elecciones a rector de la Universidad de Málaga. Así lo ha anunciado este martes en una comparecencia para presentar las claves de su candidatura. "Estoy muy contento e ilusionado", confiesa.

"Dimití de mi cargo porque pensé que la labor ya estaba cumplida y que había que empezar una nueva etapa de escuchar a la comunidad universitaria, de visitar a los centros, de hacer procesos participativos y, sintiendo el respaldo de muchos de la comunidad universitaria y muy arropado por los que están más cerca, tocaba tomar la decisión de anunciar que cuando llegue el momento, cuando el consejo de Gobierno apruebe el calendario, me presentaré a las elecciones a rector de la UMA", explica López.

El catedrático considera que "es el momento de defender a la universidad pública como la universidad de excelencia, que seamos la universidad de referencia de Málaga y su provincia siempre". Y como asegura que "la situación económica de la UMA no es la más optimista", estima que "se necesita un equipo económico fuerte, nuevo, joven, que de alguna manera encare esta situación, que tengamos capacidad de captar fondos públicos, pero también privados, de carácter autonómicos, revisar bien el modelo de financiación que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía, conseguir fondos europeos, que también hay mucho recorrido ahí", apunta López.

También señala como reto a conseguir una mayor modernización de la institución académica. "Existe una necesidad de hacerle la vida más sencilla a todas las personas que trabajan en la Universidad de Málaga, hay una carga de burocratización enorme, una ralentización muy importante de todos los procesos que tienen que ver con la gestión económica, y eso deteriora el estado de ánimo de la comunidad universitaria", afirma el candidato a rector.

"La UMA tiene un potencial de universidad líder en muchísimas facetas y en investigación, sin duda, así que de alguna manera hay que agilizar los procesos, modernizarlos, hacer una transformación digital al servicio de la comunidad universitaria, que le haga la vida más amable a la comunidad universitaria y esto es, sin duda, algo que está pidiendo a gritos el personal", agrega el catedrático.

Para Teodomiro López, el camino que ha recorrido la Universidad de Málaga en sus primeros 50 años es para estar "enormemente orgulloso". "Hemos llevado tecnología a Marte, algo que han hecho muy pocas universidades en el mundo, estamos investigando el cambio climático en los Polos y en las instalaciones fenicias del Cerro del Villar comparten con investigadores de Málaga especialistas de la Universidad de Chicago, este tipo de cosas se tienen que poner en valor y ser un acicate para que sigamos por ese camino, que consigamos que la UMA sea una universidad líder, porque tenemos los mimbres para ello", explica.

En cuanto a las titulaciones que se imparten en la UMA, el candidato considera que "hay que hacer un estudio muy profundo y muy importante de la demanda real que tiene el tejido social cercano a la UMA, de los grados de los que tiene una necesidad, pero siempre teniendo presente que somos una universidad generalista, que tenemos que cuidar a todas las áreas de conocimiento, porque todas son muy importantes y contribuyen de manera mucho más relevante de lo que parece a la calidad del entorno social que nos rodea".

Por eso, López defiende que todas las ramas tecnológicas que ahora demandan el mercado laboral más próximo pueden caber en una universidad generalista. "La transferencia se asocia mucho al sector de las TIC, y es importantísima, pero no lo es menos la transferencia social. Hay algunos proyectos muy ligados a las áreas de sociales, jurídicas y de humanidades que tienen una relevancia enorme y es algo que, si llegase a rector, no iba a descuidar, sino todo lo contrario, a cuidar", detalla.

Ernesto Pimentel, Olga Guerrero y Juan José Hinojosa son los otros tres candidatos que, por el momento, han hecho pública su intención de presentarse al cargo en las elecciones que se celebrarán en diciembre. "Tengo un enorme respeto y cercanía en lo personal con mis compañeros que han tomado la misma decisión que he tomado yo, en la Academia no cabe otra aproximación a unas elecciones a rector que no sea desde el respeto, esto es un debate transparente, esto es democracia universitaria y, en ese sentido, lo tengo tremendamente claro", asegura Teodomiro López.

Para el catedrático "serán unas elecciones académicas con un debate sano y donde yo tengo toda la ilusión del mundo. Evidentemente pienso que presento el mejor proyecto, por eso lo hago, estoy muy contento", concluye.