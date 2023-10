Olga Guerrero se presenta a rectora de la UMA: “Quiero ser un ejemplo para otras mujeres”

La comunidad universitaria se prepara para elegir a su futuro rector. En pocas semanas, José Ángel Narváez dejará su puesto y se colocará al frente de la UMA uno de los candidatos. Hasta ahora ya se conocen cuatro:, una mujer y tres hombres: Olga Guerrero, Ernesto Pimentel, Juan Jesús Hinojosa y Teodomiro López.

Olga Guerrero

La última en hacer pública su candidatura ha sido la catedrática de Ingeniería Química Olga Guerrero, que afronta este proyecto después de haberlo hablado con diferentes compañeros que la han animado a adentrarse en esta aventura. Asegura que las cosas en la UMA están bien, pero todavía se puede ir a mejor. Entre las propuestas de su proyecto, que califica como “fresco”, Guerrero destaca que quieren que la universidad sea más transparente y “se conozcan los gastos del equipo que ahora no son públicos”. Asimismo, también busca crear una coordinación de procesos administrativos para eliminar la burocracia. También tiene claro que no va a unificar su proyecto con otro candidato. Hasta el momento es la única mujer que se presenta en estas elecciones y sostiene que con su candidatura también quiere ser ejemplo para otras mujeres. “Es importante que nos postulemos a puestos de responsabilidad”, incide la catedrática, que también añade que es primordial que las niñas tengan ejemplos a seguir.

Guerrero es catedrática del departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga, licenciada desde 1997 y doctora desde 2004 por la Universidad Autónoma de Madrid, con premio extraordinario de doctorado. También es máster en Formación en Docencia e Investigación para la Educación Superior (UNED 2009) y máster en Periodismo y Comunicación Científica (UNED 2016). Ha sido Investigadora Juan de la Cierva en la Universidad de Málaga e Investigadora I3P del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), además de haber realizado estancias postdoctorales en diversos centros nacionales y extranjeros tales como University of Cincinnati (USA), Lehigh University (USA), UNAM (México), en el Institute of Catalysis and Surface Chemistry (Polonia) y en la University of Aberdeen (UK).

Ernesto Pimentel

El resto de candidatos ya se conocían. El primero en dar a conocer su candidatura fue Ernesto Pimentel, el hasta hace unas semanas vicerrector de Estudios de la UMA. Pimentel ha sido parte fundamental en el segundo mandato de José Ángel Narváez. Tras tres años y medio al frente del Vicerrectorado de Estudios, dejó su puesto tras entregar su carta de dimisión al actual rector el pasado mes de junio.

Para lograr ser rector está elaborando un proyecto “para transformar la universidad al ritmo que nos está marcando la sociedad”, según informó tras su dimisión. Su proyecto será “independiente, sin ataduras políticas y al servicio de la comunidad universitaria”. Asimismo, señaló que tiene un equipo que le está ayudando a desarrollar esta iniciativa para responder “a las necesidades expresadas por la comunidad educativa y que permita afrontar los retos que llegarán en los próximos años”. Para lograrlo y conocer sus “necesidades, problemas e inquietudes profesionales” indicó que realizaría una "escucha activa" y remarcó que la UMA es "la universidad con más expectativas de crecimiento de Andalucía” y "debe alinearse con las perspectivas de desarrollo de nuestra ciudad y nuestra provincia”.

Juan José Hinojosa

Otro de los candidatos a rector es Juan José Hinojosa, decano de la Facultad de Derecho, puesto que ocupa desde el año 2011 y fue reelegido en 2021. Hinojosa hizo pública su candidatura durante el mes de julio. Es catedrático de Derecho Financiero y Tributario, licenciado por la Universidad de Granada y doctor por la Universidad de Bolonia. Fue profesor titular desde 1988 y es catedrático desde 1995. Estuvo hasta 2005 ejerciendo en la Universidad de Almería y desde el curso 2006-2007 trabaja en la Universidad de Málaga.

Teodomiro López

Las elecciones a rector de la Universidad de Málaga no tienen fecha todavía exacta, pero tendrán lugar en diciembre. El hasta hace unas semanas vicerrector de Investigación y Transparencia, Teodomiro López, informó sobre su deseo de presentarse a las elecciones a rector de la UMA y comunicó que dejaba su puesto como vicerrector que ocupaba desde enero de 2016.

López realizó la licenciatura en Química en la Universidad de Extremadura en 1982 y el doctorado en Química en la UMA en 1985. Desde 1991 dirige u grupo de investigación dedicado a la caracterización de materiales orgánicos con aplicaciones en electrónica molecular, financiado de forma ininterrumpida con proyectos de ámbito europeo, nacional y autonómico. Además, en 2008 fue nombrado catedrático de Química Física de la UMA. En la institución en la que ahora aspira a ser rector, López ha sido secretario d ella Facultad de Ciencias, director de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación y director del Secretariado de Estructuras de Apoyo a la Investigación.