–Esta semana se ha adoptado una decisión que es histórica en la cuidad: la cancelación la Feria de Agosto.

–Nosotros siempre hemos mantenido y dicho que planificábamos la Feria para la fecha prevista pero siempre y cuando las recomendaciones sanitarias permitiesen su celebración. Pero visto el planteamiento que se hace, como estábamos trabajando en los dos escenarios posibles… Lo que está claro es que hay que acatar esas recomendaciones porque saben más que otros; acatamos y trabajamos en las otras líneas que estábamos analizando, como son pequeños conciertos, intentando reactivar la economía de la ciudad. Una forma es hacer esos formatos con aforos limitados y en lugares donde podremos controlarlos. La gente que se dedica a este tipo de arte, caso del cante o el flamenco, lleva sin trabajar mucho tiempo. Es una forma de ayudar a los que lo están pasando mal.

–¿Cómo se imagina esa celebración? ¿Cree que será suficiente?

–Suficiente no va a ser. La Feria este año 2020 no se celebra, empecemos por ese punto. Feria en Málaga no hay. Habrá pequeños conciertos, será un verano completamente diferente y no podemos hablar de Feria. Sí de otras actividades, musicales, flamenco, algo completamente diferente. Para la hostelería la semana de Feria era una de las fuentes de ingresos más importantes de todo el año. Es imposible llegar a eso pero puede ayudar a mejorar la economía.

–¿Cree que lo que puede ocurrir este verano pede ayudar a reformar el modelo de Feria?

–Ahora mismo estamos en lo que estamos, no nos hemos planteado eso, en cambiar o no la Feria. No nos hemos parado en eso sino en hacer lo que estamos haciendo, que es trabajar en lo que nos toca. Ya veremos el año que viene, ojalá el año que viene podamos hablar de Feria, sería una buena señal. Vamos a vivir este año y el que viene veremos. Pero creo que al final saldrá una vacuna y no estará este virus. Tenemos que seguir adelante.

–¿Hay previsión de reunirse con colectivos para avanzar en esas acciones alternativas?

–Lo primero es tener una planificación, ver qué sitios tenemos de aforo controlado, porque no se puede hacer en una plaza o al aire libre sin tener controlado el aforo y las entradas y salidas. A partir de ahí nos sentaremos con quienes puedan o quieran intervenir.

–Habló usted del Auditorio de Cortijo de Torres y de Gibralfaro…

–También se ha puesto la plaza de toros encima de la mesa y otras alternativas. Pero para sentarse hay que tener un guion, por lo menos cerrado lo máximo y cuando eso ocurra compartiremos con todos los que puedan estar interesados.

–¿Cree que la gente comprende la decisión?

–Es que no hay más alternativa. A mi me dan unas recomendaciones y es sí o sí, no me voy a arriesgar a otra historia ¿Con quién consulto? El tema está muy claro. Es una mala noticia para todos pero que tenemos que asumir. Cuanto antes nos quitemos el chip de que no va a haber Feria… Yo ya me lo he quitado, desde luego. Lo que tenemos que hacer es avanzar, intentar buscar soluciones para que entre todos reactivemos la economía de la ciudad.

–¿Cómo valora el comportamiento de los malagueños en la fase 2 y, más concretamente, en el tema de las playas?

–A fecha de hoy, no sé si el fin de semana variará, la semana ha ido muy tranquila, con la gente respetando los dos metros de separación. La gente es consciente del tema y cuando se le dice que hay que llevar la mascarilla es por su propia salud. Daría el toque de atención en este sentido, insistiendo en que es obligatorio sí o sí. Todos tienen que ser conscientes de ello. Es como cuando hablábamos del casco. Cuántas vidas se han salvado porque la gente lo ha llevado. Es fundamental que nos lo metamos en la cabeza y que cuando salgamos de casa lo hagamos siguiendo las medidas.

–¿Se imagina a Juan Cassá en el equipo de gobierno?

–Ah, pues me parece muy bien. Pero en eso no tengo nada que decir.

–Entiendo que es algo que compete al alcalde, pero no sé si es de su agrado.

–Lo que puedo decir es que los números son los números. No hay más, con lo cual, pues nada, bienvenido.