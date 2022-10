De la Torre: "Tengo la seguridad del trabajo correctísimo del gerente de Smassa"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado su confianza en el gerente de Smassa (la empresa pública que gestiona los aparcamientos de Málaga), Manuel Díaz Guirado, ante el protocolo de acoso que ha activado la jefa de la Oficina Técnica de la empresa. "Tengo la absoluta seguridad del trabajo correctísimo, profesional del gerente de Smassa y de que en las obras de Echevarría, la obra ha ido por delante de las certificaciones", ha afirmado el alcalde.

El alcalde, además, ha invitado a que la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga (ACP) realice los controles necesarios en las certificaciones de la obra del aparcamiento, "que se haga el control ajeno a Smassa que haya que hacer, se decía algo así como que el gerente presionaba para que se certificara algo que no se había hecho y no, la obra va por delante de la certificación".

En el consejo de administración de Smassa que se produjo el pasado mes de septiembre se acordó que un técnico externo analizaría las certificaciones firmadas por la jefa técnica. Fuentes sindicales consultadas por este periódico dijeron que la medida era "una tapadera" debido a que las certificaciones por las que se ejercieron las presiones no fueron las que se acabaron firmando.

El alcalde ha señalado también que las empresas encargadas de las obras se han quejado de que "da la impresión de que no trabajan bien, cuando la queja de ellos es que Smassa no les certificaba con la velocidad debida".

Desde Unidas Podemos la concejala Remedios Ramos ha reclamado que la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento "se centre en esclarecer todas las circunstancias y en depurar responsabilidades en relación con la presunta trama corrupta en la gestión de las obras de construcción de aparcamientos, en especial en lo relativo al que se halla en fase de construcción bajo el patio del colegio Valle-Inclán de El Palo, y al caso de acoso laboral a la jefa de la Oficina Técnica por negarse a firmar certificaciones en contra de su criterio profesional".

Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. Guirado fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que –según dijo–había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".