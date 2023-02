Torres de Repsol en Málaga: La oposición aprovecha la espantada de las empresas para cargar contra el proyecto

La espantada de cuatro de las cinco empresas que estaban interesadas en la subasta de los terrenos de Repsol en Málaga, donde el Ayuntamiento plantea levantar tres grandes torres, está siendo aprovechada por la oposición para volver a cargar contra el proyecto de los rascacielos y defender el bosque urbano. Después de que ayer se supiera que solo Urbania se mantiene en la puja por los terrenos, este jueves el PSOE ha hecho públicos los datos de una encuesta concertada por los socialistas y según la cual, el 60% de los malagueños quiere "un gran parque" en esos suelos. Por su parte, IU ha anunciado que está estudiando pedir la suspensión del concurso "por las grandes dudas sobre su viabilidad y encaje legal, además de porque es dañino para la ciudad".

En este sentido, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha asegurado que "a una amplia mayoría de ciudadanos en todas las franjas de edad les gustaría disfrutar de la totalidad de la parcela como zona verde, sin hormigón". Esto se desprende, según ha dicho, de los datos de una encuesta encargada por el PSOE a la empresa Celeste Tel realizada entre el 12 de diciembre de 2022 y el pasado 5 de enero. Así, ha asegurado que "en torno al 60% de malagueños quiere un gran parque".

"Mientras que Stoneweg y Acciona se retiran cansados de los plazos de una inseguridad jurídica motivada por la falta de escucha de De la Torre, los socialistas exigimos que los terrenos de Repsol se conviertan en el gran pulmón verde que demanda la ciudadanía", ha dicho Pérez.

Pérez, junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y los concejales Mariano Ruiz y Mari Ángeles Gertrudis, además de vecinos del entorno en los terrenos de Repsol, ha insistido en que "el PSOE de Málaga siempre ha defendido un gran parque en la totalidad de los 177.000 metros cuadrados de parcela, ya que nos encontramos en la zona más densamente poblada de Europa", entre los distritos de Carretera de Cádiz y de Cruz de Humilladero, "masificada de hormigón y donde las familias necesitan más zonas verdes".

También ha desgranado datos de la encuesta concertada con Celeste Tel y ha precisado que "se ha producido con llamadas telefónicas a mil personas de la ciudad, con edades comprendidas entre los 18 años y de 60 en adelante". Según el PSOE, "en todas las franjas de edad, sobre todo entre los 30 y los 59 años, queda claro que los malagueños y malagueñas quieren un gran parque en los terrenos de Repsol, porque se supera el 60% a favor de un pulmón verde".

"Las familias reconocen que llenar de hormigón esta parcela sería una oportunidad perdida para la salud, para el esparcimiento y para el medio ambiente en una zona ya masificada por viviendas y tráfico", ha apostillado.

IU estudia pedir la suspensión del concurso

Por otro lado, IU ha señalado este jueves que su formación estudia pedir la suspensión del concurso "por las grandes dudas sobre su viabilidad y encaje legal, además de porque es dañino para la ciudad". Así lo ha expresado la coordinadora local de IU y concejal, Remedios Ramos, insistiendo en que "el empeño del Ayuntamiento tiene que ser hacer realidad el gran bosque urbano que promueve la plataforma ciudadana".

Ramos ha dicho que "hasta las propias empresas que optaban a la construcción de los rascacielos no terminan de verlo claro". "No ven clara y solvente la postura del alcalde de llenar estos terrenos de rascacielos y hormigón, la prueba es que se han retirado", ha dicho, añadiendo que "la construcción de los rascacielos no es ni viable ni necesaria".

"Jurídicamente y en cuanto al procedimiento administrativo entendemos que al sólo haber una empresa interesada en la adquisición de los suelos municipales de Repsol no se debería seguir con el concurso. Todo esto concluye que la única opción sensata es paralizar el proyecto de construcción y desarrollar de la mano de la plataforma ciudadana el tan demandado y necesario bosque urbano que permita a Málaga dar un salto hacia adelante en materia de sostenibilidad urbana", ha agregado Ramos.

El boque urbano como "un pulmón verde" en Málaga

Tanto el PSOE como IU han vuelto a defender el bosque urbano como "un pulmón verde" necesario en una de las zonas más densamente poblada de la ciudad. "Urge más que nunca ante la situación de emergencia climática que sufrimos", ha dicho Ramos.

Así, ambos grupos han hecho referencia al estudio conocido estos días según el cual Málaga es la segunda ciudad de la Unión Europea en la que mueren más personas por los efectos derivados del calor. "No entendemos la actitud del alcalde de seguir empeñado en el hormigón en lugar de en los árboles", ha señalado la edil de IU.

"Esto debemos de frenarlo", apuntan desde el PSOE, lamentando que en la ciudad "la medida de metros cuadrados de zona verde por habitante es de nueve, mientras que la Organización Mundial de la Salud aconseja al menos 20 metros cuadrados de zona verde por habitante". "Más cemento en esta zona no beneficia a los residentes de este entorno", han agregado los socialistas.

Ramos se ha mostrado convencida de que "más pronto que tarde habrá un bosque urbano en Málaga" y ha lamentado que "De la Torre, lejos de hacer lo que tiene que hacer un buen alcalde, que es velar por una ciudad sostenible, habitable y escuchar a la ciudadanía que lleva muchos años reclamando un gran bosque urbano en los antiguos terrenos de Repsol, rechace la iniciativa e, incluso, quiera darle la puntilla a la plataforma forzándole a pagar una costas desproporcionadas por el recurso interpuesto ante la venta de los terrenos".