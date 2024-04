La UMA recibe a 236 nuevos doctores que se incorporan al Claustro

El Paraninfo Universitario ha albergado este martes la tradicional ceremonia de investidura de nuevos doctores que ingresan en la institución académica y que leyeron sus tesis en el curso 2022-23. Este año la imposición de birretes se llevará a cabo en dos días consecutivos, hoy martes y mañana miércoles.236 estudiantes de Doctorado defendieron sus tesis el pasado curso, con una novedad con respecto a otros años: hay paridad absoluta de géneros. 118 mujeres y otros tantos hombres. 123 estaban citados hoy en el Paraninfo, y el resto, mañana.Los doctorandos asistentes a la ceremonia han entrado en la sala en compañía de los decanos y directores de sus centros tras la interpretación de la ‘Zarabanda Académica’ por parte del Coro Universitario. Una vez acomodada la comitiva académica, presidida por el rector, Teodomiro López, ha dado comienzo la ceremonia, con la lectura de la laudatio por parte de la vicerrectora de Doctorado y Posgrado de la UMA, Rocío Ponce, quien ha realizado un paralelismo entre la carrera investigadora y la tesis doctoral con la subida a una montaña.

“A lo largo del recorrido, nos encontramos con diferentes desniveles de subida y bajada, tanto físicos como emocionales, que debemos ir salvando (…) Es necesario coger fondo físico. Después empezamos poco a poco la subida, lo que implica un mayor esfuerzo por el desgaste generado. Constancia y resiliencia son necesarias a lo largo del camino”.“Otro punto que considerar es el ritmo o velocidad con que se sube -ha continuado detallando-, y ahí aparecen limitaciones -como la fecha límite o situaciones personales que aparecen por el camino- y llega ya la cima de la montaña: el día de la defensa de la tesis doctoral”. “Ahora disfrutaréis de las vistas desde la cumbre, con la certeza de que habéis finalizado el mayor grado de formación que ofrece la Universidad”, ha indicado a los doctorandos.Ha recordado también la importante labor de los familiares y de los tutores de tesis, tras lo que ha animado a los nuevos doctores a perseguir la carrera investigadora, dada su pasión por la investigación, si bien cualquier camino que elijan lo ha considerado positivo para la sociedad, “dado que los estudios de doctorado no solo te dan un gran dominio sobre una parcela pequeña del conocimiento, sino que te aportan madurez y experiencia para tomar decisiones, solucionar problemas y enfrentarte a retos nuevos”.En este punto, el rector, Teodomiro López, ha apelado a la experiencia de los nuevos doctores a la hora de solucionar problemas, “dado que la elaboración de una tesis doctoral supone un compromiso con la sociedad, que demanda más que nunca de nosotros la resolución de dificultades relacionadas con la sequía, la sanidad, la economía, la desinformación, la ciencia o el cambio climático”.Ese aporte al entorno ha sido el primer punto destacado por el rector, que ha dado las gracias a los doctorandos “por contribuir a la mejora de la vida de los demás y hacerlo con la marca Universidad de Málaga”.Ha añadido que el conocimiento no tiene fronteras, al igual que no lo tienen ni la investigación ni la transferencia, tres de los pilares del mundo universitario. También ha recordado su etapa posdoctoral, “una de las más felices de mi vida” y ha abierto las puertas de la institución a las personas que hoy han recibido su birrete, “porque mi obligación como rector es captar talento y retener a los mejores. Y eso es lo que, sin duda, sois vosotros”, ha añadido.Ha concluido anunciando algunas novedades previstas para el vicerrectorado de Posgrado, como la internacionalización de los programas -para lo que se creará un Centro Internacional de Estudios de Posgrado y Formación Permanente- y la potenciación de las tesis industriales, para compatibilizar la docencia, la investigación y la transferencia en las empresas.En representación de los nuevos doctores, Luis Carlos Hinojosa Arcos, de la Facultad de Medicina, ha prometido desempeñar su doctorado “con la máxima fidelidad y honestidad para aumentar el honor de nuestra universidad”. Y, siguiendo la tradición, lo ha hecho en latín clásico y sobre el Libro de la Ciencia.La ceremonia de investidura ha finalizado con la interpretación del ‘Gaudeamus Igitur’ a cargo del Coro de la Universidad de Málaga.