La UMA recibe a expertos en literatura europea de 24 países

Sería absolutamente imposible que un investigador leyera todas las novelas escritas en la Europa del XIX para intentar descubrir en ellas una tradición literaria común. No solo tendría que vivir mil vidas sino también saber decenas de idiomas y conocer las múltiples y distantes culturas. Ahora, los métodos computacionales pueden ayudar en el estudio gracias a los que Franco Moretti denominó como lectura distante o a distancia.

Desde noviembre de 2017 un proyecto COST de cuatro años de duración y financiado por la Unión Europea dentro de su programa Horizonte 2020 reúne a más de 200 personas de una treintena de países en esta tarea, aportar una amplia y representativa colección de textos en 12 lenguas para poder analizar elementos comunes entre ellos. Del 17 al 19 de febrero están reunidos en la Universidad de Málaga más de medio centenar de participantes de 24 países.

Rosario Arias, catedrática de Filología Inglesa de la UMA, es la anfitriona del grupo que pondrá en común durante tres días los distintos avances en el edificio Link by UMA, en el campus de Teatinos. Christof Schöch, de la Universidad de Trier, en Alemania, es el investigador principal.

“Normalmente lees una novela, tres o cinco para escribir un artículo de investigación pero no puedes leer una gran cantidad de textos porque no hay tiempo material y lo que no queremos es que se olviden”, explica Schöch. “Se puede utilizar el ordenador y la lectura distante para llegar a más textos”, agrega.

Casi un millar de obras digitalizadas escritas entre 1840 y 1920

Los investigadores del proyecto están construyendo una colección de texto literario europeo multilingüe que ya contiene digitalizados casi un millar de volúmenes publicados entre 1840 y 1920 y una docena de idiomas. Y se aspira llegar a los 2.500.

“De cada tradición nacional se intenta seleccionar textos que sean representativos, de los autores considerados canónicos y de otros más desconocidos, de hombres y mujeres, novelas cortas o más extensas”, explica Justin Tonra, procedente de Irlanda.

“Este proyecto lo que intenta es establecer una comparación transnacional, pero es muy difícil porque cada tradición es en sí misma diferente. Por eso el proyecto es muy amplio, tiene muchos retos, porque ponemos en comparación tradiciones multilingües y pluriculturales”, agrega el experto.

El investigador principal indica que “intentamos buscar características, rasgos, que sean fácilmente comparables y que resulten comunes en diferentes tradiciones como nombres de lugares, de autores, de filósofos, de ciudades... se trata de rastrear esos elementos”.

Un trabajo colaborativo e integrador

También, como destaca Rosario Arias, “averiguar si existe lo que suponemos que se da en el siglo XIX, que es una transición de la persona omnisciente a una narración más introspectiva”. La descripción de profesiones, la importancia de la clase social o de la religión, si la novela se desarrolla en entornos rurales o urbanos, si se puede rastrear en diferentes tradiciones esa migración del campo a la ciudad y si ocurre lo mismo en la novela eslovena, griega, italiana o española son preguntas para las que pretenden encontrar respuestas.

“La parte más relevante del proyecto no son las herramientas, que son muy interesantes en sí mismas, ni los textos, sobre todo es buscar y proponer los fundamentos de una identidad europea cultural con la colaboración de muchos individuos de distintas tradiciones, es un proyecto muy inclusivo, muy integrador, el camino es parte también del proceso, por eso lo queremos hacer de forma cooperativa, en red”, indica Schöch.

También señala el investigador principal que “las respuestas no son fáciles, no son en blanco y negro, son difíciles de llegar porque estamos trabajando muchos investigadores, muchos textos, muchas tradiciones, pero el proceso en sí mismo ya merece la pena”. Hasta ahora no se había trabajado a este nivel ni de una forma tan global y completa sobre la historia literaria europea.