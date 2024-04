La Universidad de Málaga se desvincula del Club Deportivo: deben cambiar de nombre y sede

Hace dos meses se hizo público que la Universidad de Málaga suspendía de manera temporal las actividades del Club Deportivo. Ahora, según resuelve el rector, Teodomiro López Navarrete, el C.D Universidad de Málaga no es un medio propio de la universidad y, por tanto, debe cambiar tanto su sede como su nombre "para que no aparezca referencia alguna a la Universidad de Málaga, con la que no mantiene ningún vínculo jurídico".

El Club Deportivo ha estado trabajando hasta ahora como medio propio de la Universidad de Málaga realizando los encargos pertinentes, según explicaron desde el propio club hace unas semanas. Sus funciones se centraban en los servicios vinculados a la tutorización, monitorización e impartición del programa de actividades de la Universidad de Málaga y la gestión de las secciones deportivas de la Universidad de Málaga (Fútbol Sala, Rugby y Judo).

En este sentido, desde el pasado mes de febrero, los técnicos deportivos tienen cesada su actividad en el Complejo Deportivo Universitario de forma temporal hasta que se encuentre una solución tras la primera resolución de López Navarrete. El equipo de fútbol sala, CD UMA Antequera, sigue con su actividad habitual desarrollando los entrenamientos fuera del Complejo Deportivo Universitario al no poder hacerlo en su lugar habitual.

La noticia se ha conocido casi tres semanas después de que la Junta de Andalucía aprobara los estatutos del Club, pero la resolución es firme: la UMA se desvincula por completo del Club Deportivo. Entre las razones por las que el Equipo de Gobierno ha tomado esta decisión, el rector resalta que los Estatutos del club, en su artículo 1, le atribuyen "una naturaleza jurídica de entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objeto principal es la práctica de deporte".

De este modo, tras analizar todo lo ocurrido estas últimas semanas, la UMA ha decidido desvincularse del club e inciden en que "no es un medio propio de la universidad". Como resultado, el C.D Universidad de Málaga debe "cambiar tanto su domicilio social como su denominación para que no aparezca referencia alguna a la Universidad".

La decisión de suspender las actividades se tomó porque los Estatutos de club no estaban inscritos en el registro, dado que la Junta de Andalucía había encontrado deficiencias en los textos. A su vez, el C.D presentó un recurso de alzada ante el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta frente a la resolución de la Delegación Territorial en Málaga. Por ello, el encargo de las actividades no pudo realizarse por parte de la UMA y el rector cesó sus actividades de manera temporal.

Para el 2 de marzo, el Rectorado, según se explica en la resolución, tuvo constancia de que el club convocó una Asamblea General, a la que la Universidad no fue invitada. Así, el 1 de marzo de 2024, el Equipo de Gobierno notificó al C.D "la renuncia de la Universidad de Málaga por voluntad propia de seguir ostentando la condición de socio o asociado del C.D. Universidad de Málaga, en virtud del art. 26 de los Estatutos de la Universidad". Por tanto, desde el pasado mes de marzo la UMA y el club no tienen ningún vínculo jurídico.

Días más tarde, el 21 de marzo, la Delegación Territorial aprobó la adaptación de los Estatutos de la entidad denominada "C.D. Universidad de Málaga". Por tanto, se acuerda su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas como deporte de competición y el club retira el recurso de alzada.

Reactivación actividades deportivas

Con el objetivo de desarrollar actividades deportivas, la UMA va a reactivar la realización de las actividades deportivas suspendidas temporalmente y que se desarrollen en sus instalaciones. Asimismo, remarcan que lo harán "a través de los medios expresamente previstos en la normativa vigente y de acuerdo a la titularidad de los citados servicios".

Presupuesto anual Club Deportivo

Hasta ahora la UMA hacía encargos al Club Deportivo y estos recibían una cuantía por parte de la institución para desarrollar dichas peticiones. Para el 2023, el club tenía dos encargos por parte de la UMA. Uno era la Impartición y tutorización de actividades del programa de actividades de la Universidad de Málaga, por 612.684 euros, y la Gestión de los equipos federados de la Universidad de Málaga por 110.000 euros, lo que en total son 722.684 euros.

Al desglosar los encargos, en el de impartición y tutorización de actividades, de los 612.684 euros se destinaron 437.380 euros para las nóminas del personal del programa de actividades, 126.000 euros para nóminas de personal de administración y 49.304 euros gastos generales. En el caso de los equipos federados, los gastos ascienden hasta los 494.400 euros que se divide en 336.050 euros para el persona técnico y deportivo y 151.700 euros para gastos de participación en competiciones. Cierto es que los ingresos son de 384.400 euros, por lo que la aportación de la UMA es de 110.000 euros.