La UMA suspende temporalmente las actividades vinculadas al club deportivo

La Universidad de Málaga ha suspendido de manera provisional las actividades que impartían o están vinculadas al Club Deportivo Universidad en las instalaciones de la institución, según resuelve el rector, Teodomiro López Navarrete, en una resolución en relación con estas actividades.

Esta decisión la toma la UMA después de haber recibido el pasado 9 de enero la la resolución de la Delegación Territorial en Málaga del Gobierno andaluz, por delegación de la Dirección General de Sistemas y Valores del Deporte, por la que se declara “el desistimiento de la solicitud de inscripción de la adaptación de los Estatutos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas" que presentó la entidad C.D. Universidad de Málaga para su adaptación al Decreto 41/2022, de 8 de marzo, por el que se regulan las Entidades Deportivas de Andalucía y se establece la estructura y el régimen de funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

En dicha resolución se explica que existen “numerosas deficiencias en la modificación estatutaria no subsanadas que impiden su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas" y como resultado "afectan a su propia naturaleza jurídica como club deportivo”. De igual forma, se indica que "dichas deficiencias tienen como base fundamental la incompatibilidad de un club deportivo como medio propio de una institución, además de otras que determinan su incompatibilidad con la normativa aplicable en materia de deportes".

Cabe señalar que no es la primera vez que intentan “la inscripción de modificaciones estatutarias del C.D. Universidad de Málaga para su uso como medio propio de la Universidad de Málaga y que, debido a la incompatibilidad de dichas modificaciones tampoco se puede proceder a la inscripción”. En este punto, fuentes de la Universidad de Málaga han asegurado que “ellos modifican sus estatutos para adaptarse a su naturaleza de medio propio, pero cuando lo van a inscribir, la Junta les dice que no”. La primera vez que se lo denegaron fue en 2019 y lo volvieron a intentar en septiembre de 2023 y en diciembre de 2023 “la Junta volvió a decir que lo desestiman la solicitud de inscripción”.

Como resultado, según indica la actual resolución “estas sucesivas y reiteradas denegaciones de la Junta de Andalucía determinan que no se ha aceptado ni las modificaciones propuestas ni la inscripción en el registro correspondiente”. Por otro lado, el CD Universidad de Málaga presentó un recurso de alzada ante el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta frente a la resolución de la Delegación Territorial en Málaga.

Por todo ello, según se resuelve, "dado que la inscripción de los estatutos en el Registro de Entidades Deportivas es constitutiva y determina la propia naturaleza jurídica de la entidad y dado que no existe ningún encargo para la realización de actividades deportivas para 2024, este Rectorado no puede reconocer al C.D. Universidad de Málaga como medio propio ni realizar una interpretación distinta a la realizada hasta el momento por la propia Junta de Andalucía".

Esta decisión llega después de varias semanas “intensas” de reuniones, asesoramientos y consultas, pero “no se puede alargar más”, ya que no ha realizado encargo para el 2024, aunque ellos “han seguido realizando actividades en enero”. Tras “muchas vueltas y consultas” fuentes de la UMA inciden en que por el “riesgo” que pueda suponer el seguir impartiendo estas actividades han tomado “esta decisión temporal”.

Asimismo, han aclarado que "el personal del club deportivo no es personal UMA, no son trabajadores de la universidad”, puesto que "es una entidad independiente, es una entidad privada, es un club deportivo que tiene a sus trabajadores". Además, han incidido en que “solo se han cancelado las actividades que impartían monitores club, pero las de monitores UMA continúan”. Cuando la Junta resuelva, aunque no saben cuando será, la UMA decidirá que se llevará a cabo, pero ahora mismo todo quedará suspendido.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte han precisado que "al renovar esa inscripción no se ha hecho de forma correcta, pero no se ha dado de baja de ningún registro". Además, han incidido en que "la resolución de la Junta de Andalucía no afecta a la actividad deportiva; suspenderla es decisión unilateral de la UMA".