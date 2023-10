Vecinos de la Junta de los Caminos, en Málaga, reúnen un millar de firmas contra los cambios en la línea 21 de la EMT

A las 7:20, como un clavo, cada día laborable de la semana, María del Mar Barba acude hasta la primera parada de la línea 21, en la Junta de los Caminos. No tiene coche y usa el autobús de la EMT para desplazarse a su trabajo. Como ella, lo hacen decenas de vecinos, estudiantes camino del instituto y personas mayores que acuden al centro de salud del Puerto de la Torre o a las tiendas y que necesitan usar el transporte público porque, además, este alejado barrio no cuenta con conexión peatonal para poder hacerlo a pie. Para ellos, los cambios de la línea 21, que a partir del 11 de noviembre no tendrá su cabecera en esta parada, suponen un grave perjuicio y demandan que se quede como está. Han reunido un millar de firmas en contra y las han presentado en la junta de distrito.

En diez días, la línea 21 concluirá su recorrido en la rotonda del colegio Europa. Así que los usuarios de la venta San Cayetano, la Junta de los Caminos y de la residencia Puerto de la Luz, entre otros, solo tendrán la opción de una línea circular, la C5, que entrará en servicio para conectar esta zona de la carretera de Almogía con Puerto Sol, las nuevas urbanizaciones del Cañaveral, el distrito de Teatinos, la Universidad y el Hospital Clínico. Por tanto, ya no circulará por la avenida Lope de Rueda, que cruza el centro del Puerto de la Torre, ni pasará por el Hospital Regional, su centro hospitalario de referencia, ni llegará hasta la Alameda y el Parque.

Para llegar a los destinos habituales, tendrán que hacer un trasbordo desde el C5 y perder más tiempo después de que, como critican, la frecuencia de la nueva línea será de 25 minutos, el doble de los 12 minutos de espera fijados para la línea 21. "Me afecta muchísimo el cambio porque el circular no pasa por mis lugares de trabajo, tendría que hacer trasbordo y llegaría tarde todos los días", se queja María del Mar y asegura que la primera parada está llena de usuarios a primera hora de la mañana. "Aquí se sube mucha gente y a todos nos afecta", agrega.

"Lo que queremos es que el 21 se quede como está, que no nos quiten la línea porque iríamos a peor, la línea circular no resuelve nada para la mayoría, todo lo contrario, si pasa cada media hora y hay que hacer trasbordo, empeoraría mucho nuestro día a día", añade esta usuaria. Mari Carmen Alcántara también vive en la Junta de los Caminos y utiliza el autobús. "Ponen de excusa que aquí los autobuses no pueden dar la vuelta, que invaden el carril al hacer el giro, pero así lo llevan haciendo 30 años y nunca ha pasado nada", señala esta vecina.

"Tienen que darle una solución a este problema, no pueden echarse la bola de unos a otros y, mientras, los que perdemos somos los que cogemos todos los días el autobús, en un lugar donde hay muchas personas mayores, residencias, y lo que hacemos en vez de avanzar es ir hacia atrás", se queja Mari Carmen. También señala que la nueva cabecera del 21 "la van a poner en una rotonda, al lado del colegio, cuando coincidan dos autobuses de los dobles se va a formar un atasco terrible", agrega.

Francisco Díaz, hermano mayor de la Cofradía Virgen del Carmen de la Junta de los Caminos, está ejerciendo de portavoz en este conflicto. En una reunión celebrada este lunes con el director del distrito presentaron las firmas de queja y les dieron a conocer el horario corregido. "En un principio, el C5 iba a estar operativo de 7:05 a 20:40 pero dicen que lo han modificado para que tenga el mismo horario que el 21, de 6:15 a 23:00", indica Díaz y lamenta que los cambios de trazado se hayan aprobado sin ninguna conversación previa con los vecinos de la zona.

"Nos obligan a hacer trasbordo para llegar al centro del Puerto de la Torre, donde está el centro de salud, la farmacia, el banco, los supermercados", lamenta Díaz. Además, señala que "nos venden que nos están facilitando el acceso directo al Hospital Clínico y al metro, pero no han tenido en cuenta que nuestro hospital de referencia es el Regional y si tenemos desde hace años una línea directa al centro de Málaga, a nuestro ambulatorio, no entendemos por qué nos la quitan".

El Ayuntamiento, según les ha expresado a los vecinos afectados, se reitera en su posición. "Dicen que hay un estudio técnico, que dice que el autobús no puede girar donde lo hace y que es para mejorar, pero ya tenemos autobuses articulados que dan la vuelta en la parada sin problemas desde hace años", explica Díaz y destaca que lo que sí le parece peligroso es hacer la cabecera de línea en la rotonda del colegio Europa que, además, no está acondicionada para el descanso de los conductores ni dispone de baño.

"No ha habido ningún tipo de conversación previa con los vecinos, la comunicación ha sido cero, nos hemos enterado por la prensa", critica Díaz. Y afirma que "cuando ha habido rumores y hemos ido a preguntar, el concejal nos ha negado que se fuese a hacer ningún cambio". Tras la entrega del millar de firmas de rechazo, los vecinos esperan que el Ayuntamiento los escuche y puedan, si no mejorar, al menos conservar lo que tienen.