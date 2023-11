Vecinos protestan frente al Ayuntamiento de Málaga para pedir que se mantenga la línea 21 de la EMT

Los vecinos de la Junta de los Caminos, un barrio perteneciente al distrito Puerto de la Torre, van a seguir luchando "hasta el último momento" para conservar tal cual la línea 21 de la EMT. Después de tres décadas de funcionamiento, como explican los afectados, el próximo 11 de noviembre se eliminarán las tres últimas paradas del recorrido para inaugurar un circular que les obligará a hacer trasbordo para llegar a las tiendas, al centro de salud, a la farmacia, al banco o a la biblioteca más cercana. Este jueves se han concentrado frente al Ayuntamiento de Málaga para pedir que no se modifique una línea que funciona y que da cobertura a una zona que, además, no está conectada peatonalmente con el centro del distrito. Ya han recogido más de 1.500 firmas de apoyo.

Con los lemas "El 21 no se toca" y "El 21 hasta la Junta" en sus pancartas, un centenar de vecinos han querido mostrar su descontento por una medida impuesta, aseguran que sin comunicación previa, que consideran muy perjudicial para su día a día. "Los concejales no nos reciben, le hemos pedido cita en reiteradas ocasiones y no hemos conseguido nada, así que estamos aquí a ver si el alcalde tiene la deferencia de recibirnos para darnos una solución", comenta Rafael Linares, uno de los afectados.

En la reunión que tuvieron con el director del distrito el pasado lunes les aseguraron que los cambios se deben a un problema técnico, relatan los portavoces del movimiento vecinal. "Pero ante un problema técnico hay múltiples soluciones viables, lo único que hace falta es voluntad política y cuidar a la comunidad, este es el papel de los políticos y se han reído de nosotros", lamenta Linares. Este ingeniero, profesor de la UMA, ha pedido el informe técnico para estudiarlo y no han accedido a él por el momento. También ha ofrecido su ayuda técnica y la de la Universidad. "Lo único que dicen es que el autobús articulado no gira allí y lleva 20 años girando este tipo de vehículos, dicen que incumple la normativa, pero entonces nos preguntamos, ¿es que llevan 20 años incumpliendo la normativa?", apunta Linares.

Los manifestantes también apuntan que los conductores de la EMT les han comentado que no tienen ningún problema en la conducción y que en todos estos años no se ha producido ningún accidente de tráfico relacionado con dicha parada de bus. "Así que no entendemos por qué están quitando esto, salvo que haya un interés espurio o económico que desconocemos, no entendemos por qué están perjudicando a los vecinos de la Junta de los Caminos y sus alrededores, por qué la parada se la llevan a un kilómetro y medio de dónde está ahora, por una carretera sin acerado, teniendo que cruzar una autovía y una autopista con el riesgo que eso conlleva", agrega Linares.

La concejala socialista Mari Carmen Sánchez tacha de "atropello a los vecinos de esta zona" lo que va a provocar este cambio en la línea y asegura que "no tiene sentido que se supriman estas paradas porque dicen que hay un problema técnico cuando van a incorporar otra línea que no da el mismo servicio y que va a ocasionar muchos problemas a los usuarios". Sánchez agrega que "es una decisión política muy mal intencionada, bajo nuestro punto de vista" y van a exigirle al equipo de Gobierno que mantenga la línea 21 tal cual, que se añada la C5 hasta allí para dar cobertura a los jóvenes que vayan a la Universidad y que también la línea nocturna llegue a la Junta de los Caminos.

"Se trata de sumar en vez de restar, si desde el Ayuntamiento se está propiciando el transporte público como alternativa al vehículo privado, no se entiende que ahora vayamos poniendo obstáculos a los vecinos que quieren utilizar el autobús", concluye la concejala socialista.

Mariluz es vecina del barrio y coge el autobús de forma habitual. "Tengo que comprar en el Puerto de la Torre, tengo la farmacia, el médico, tengo todo allí y ahora me obligan a hacer un trasbordo en la rotonda del colegio de Europa para poder llegar. Y no se puede llegar hasta allí andando, no hay acera, tenemos que cruzar una autovía y es muy peligroso, esto no es normal", se queja.

Para Dori el autobús también es indispensable. "Lo he cogido todos los días para ir a trabajar y lo sigo cogiendo ahora hasta cuatro veces para cuidar a mi madre, que vive en Ciudad Jardín, dependo del autobús para todo, para ir al médico, a la farmacia. Las tiendas están en el Puerto de la Torre y aunque sea para comprar una lechuga tenemos que ir hasta allí", comenta esta vecina de la Junta de los Caminos. "Es una injusticia lo que quieren hacer y no estamos nada de acuerdo, no nos merecemos lo que nos van a hacer porque nos hace mucho daño a todos los que vivimos allí, a los niños y jóvenes que cogen el autobús para ir al colegio, a los mayores, a los trabajadores, a todos", asegura.

María está en la misma situación. No conduce y ya es una mujer mayor para la que tener que ir cambiando de autobús no es tan fácil. "El 21 me hace mucha falta. Esto que van a hacer con nosotros es un crimen", sentencia. Rafael Linares asegura que "no estamos dispuestos a que la línea 21 la quiten de la Junta de los Caminos, vamos a hacer todo lo posible para que se mantenga allí, a ver si son un poco más humilde, reconocen que se han equivocado, rectifican y seguimos disfrutando de una línea que funciona perfectamente y que no queremos dejar de utilizar", concluye.