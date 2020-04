Videojuegos gratis: pixels VS el aburrimiento del confinamiento

A lo peor los videojuegos no son lo tuyo. Quizá estás harto de ver a tus chiquillos enganchados a la dichosa maquinita. Pero ¿no te pica la curiosidad? Porque algo tienen que tener esos dichosos marcianitos para que sean tan atractivos, ¿no?

El confinamiento nos empuja a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho (comer sano, bajar la basura, hablar con nuestras parejas, mostrar interés por nuestros hijos, hacer ejercicio, reconocer la gran labor de los demás…), así que, ¿por qué no?

Venga, no te hagas de rogar. Entra en casa y abandona un ratito la vigilancia que mantienes desde tu balcón para apuntar cuáles de tus vecinos no salen a aplaudir, coge el mando y juega con tus hijos a la play. A lo mejor hasta te lo pasas bien con ellos.

Y para que la cosa no te cueste ni un duro, apunta estos videojuegos que te dejan amablemente por la patilla:

Fortnite

Empezamos por un juego que, si no conoces, es que has estado viviendo en una cueva. Al Fortnite puedes jugar en casi todas las plataformas conocidas por el hombre (esa es su mayor virtud): PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android. Casi podrías jugar con este juego en un piedra.

De hecho, este juego multijugador de Epic Games es un referente entre los juegos cuesta gratis que, sin embargo, ha forrado a sus desarrolladores hasta niveles insospechados.

Su dinámica es una Battle Royale de manual: matar antes de que te maten. Correr, construir, disparar, matar, matar, matar. No hay más. Pero eso puede ser suficiente para ser tremendamente adictivo.

Anda, échale un ojo: no seas un niño rata.

Epic Games Store

De hecho, ya que estamos aquí, en la plataforma online de Epic Games Store encontraremos, como es lógico, juegos con los que hay que rascarse el bolsillo.

Pero también una gran variedad de juegos gratuitos que, además, cada dos por tres, renuevan. Así, los ofrecen únicamente durante un tiempo determinado, pero luego los conservas para siempre en tu biblioteca.

Destiny 2

Continuamos con otro shooters (es decir, dispara, dispara, que el mundo se acaba), pero en esta ocasión es un juego donde la historia también juega (nunca mejor dicho) un papel importante.

Destiny 2 está desarrollado para PS4, Xbox One y PC. Con componentes RPG, este juego es online, pero no es multijugador.

Un juego donde podremos elegir tipos de personajes y que es un cruce entre un RPG de fantasía de toda la vida y uno de ciencia ficción.

Uncharted 4: El desenlace del ladrón

El siguiente juego tiene truco, porque has de ser suscriptor de PlayStation Plus. Si lo eres, cada mes puedes descargar un juego gratuito para tu consola de Sony.

El de este mes de abril es el famoso Uncharted 4: El desenlace del ladrón, el último episodio de la saga de aventuras de Naughty Dog protagonizada por el carismático Nathan Drake.

En esta saga te metes en el pellejo de lo que viene a ser un Indiana Jones indie (en realidad, no, pero el juego de palabras tiene cierta gracia). La saga Uncharted es uno de los clásicos modernos del videojuego y es de esos que ponen de acuerdo a crítica, público, grandes y pequeños.

The Elder Scrolls: Blades

Si has jugado a algún Elder Scrolls sabes que estamos ante algo muy especial. The Elder Scrolls: Blades esta pensado para videoconsolas portátiles como la Nintendo Switch (dentro de poco) y para móviles iOS y Android.

Un pepino de videojuego que supone una adaptación de la famosa saga de Bethesda, una aventura RPG de acción con espadazos y hechizos lanzados directamente con nuestros dedos.

Exploración de mazmorras por un tubo, pero también paseos al aire libre (que es lo que buscamos) nos aguardan en este mundo abierto de fantasía que nos hará olvidar nuestro cautiverio.

Fallout Shelter

Si jugaste al Fallout 4, lo sentimos.

Si jugaste al Fallout 76, te acompañamos en el sentimiento.

Pero si te fías de nosotros, que esos dos chascos mayúsculos no te impidan jugar al Fallout Shelter.

Esta es una versión bien distinta y muy adictiva, más centrada en la construcción de un refugio que te proteja de un futuro post apocalíptico.

Se puede jugar en PC y en Android y la premisa es sencilla: atraer a los supervivientes a tu refugio y hacerlo prosperar evitando, entre otros horrores, a las mutacucarachas.

Stadia

Google se hace cargo de la situación y para que trates de olvidar que monitorizan nuestra ubicación para comprobar que nos portamos bien y no salimos de casa, ha ofrecido a los usuarios dos meses gratis de su plataforma de videojuegos en streaming, Stadia.

Stadia, a pesar de lo que se creía, no lo ha petado, pero estamos seguros que con este confinamiento que tenemos encima de nuestras cabezas, algo habrá subido su número de suscriptores.

En cualquier caso, mira qué juegos oferta y si después de dos meses no te gusta, sal de ahí.

Aunque esperemos que dentro de dos meses no sigamos en casa y nunca más nos quedemos una tarde entera delante de la videoconsola en lugar de salir a la calle a pelar la pava.