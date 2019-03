“Utilizar Villas del Arenal para sus fines políticos es de vergüenza”

“Si vuestra manera para ocupar el puesto de la Alcaldía de Málaga consiste en utilizar al barrio Villas del Arenal para vuestros fines políticos, es de vergüenza”. Así empezó su intervención Fernández Cardero, uno de los vecinos residentes en esta zona que ayer tomó la palabra en el Pleno extraordinario en el que se abordó el caso por las supuestas injerencias en la tramitación de expedientes urbanísticos en esta promoción. “No hemos hecho nada más que defender nuestras viviendas, como el resto de ciudadanos”, defendió, dirigiéndose a la oposición para criticar que pidieran “benevolencia al alcalde” y que “cuando la han tenido, habéis dicho que han prevaricado”. “Yo no sé lo que habrán hecho en Urbanismo, pero a nosotros fácil no nos han puesto las cosas”, agregó.

Y en un tono beligerante, reprochó a los distintos partidos de la oposición su actitud: “No os interesa el barrio”. “¿Qué armas tenéis para sentaros donde está el señor De la Torre? Os faltan muchas tablas, esta ciudad es muy grande, siendo la quinta capital de España, para tener el nivel político tan bajito que tenéis”, espetó a los portavoces de la oposición.

En la misma línea, Villatoro Pérez, otro de los vecinos, acusó a la oposición de hacer “apología de la política”. “Tú todavía no sabes dónde está el barrio Villas del Arenal, por lo tanto, para opinar primero conoce y déjese de parafernalias”, replicó al portavoz socialista, Daniel Pérez.Asimismo, aseguró que le “molesta” que el nombre de su barrio esté “todo el día en los medios de comunicación”, porque “es mucho más digno que todos los que estáis aquí presentes”. “No se puede jugar con las familias de Villas del Arenal. Hay 8.000 expedientes y os habéis centrado en cien... ¿Qué pasa con los otros 7.900 que hay?”, preguntó, pidiendo “respeto” para las familias residentes en Villas del Arenal. “Los votos se ganan en la calle ayudando al pueblo, no tirando a los vecinos señor Daniel [Pérez]”, agregó, sentenciando: “Mi barrio no se nombra en vano”.