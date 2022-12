Los abonados de la Semana Santa de Málaga tendrán que seguir pagando IVA por las sillas

El precio de las sillas y tribunas para presenciar la Semana Santa de Málaga en el recorrido oficial seguirán llevando el 21% de IVA. Así lo ha determinado el Tribunal Económico Administrativo Central y lo ha transmitido la Agrupación de Cofradías a sus abonados, que ya venían pagando el impuesto desde hace algunos años y, por tanto, no varía la cantidad ya fijada para las procesiones de 2023.

El pago del impuesto tendrá que ser asumido por los abonados de todos los itinerarios de Semana Santa de Andalucía, salvo en Sevilla. Y el argumento que esgrime el Tribunal Económico es porque se trata de recorridos abiertos en los que el público también puede acceder a ellos de forma gratuita, es decir, que pueden ver las procesiones desde detrás de las sillas sin tener que pagar nada. El caso sevillano es diferente, ya que colocan unas pantallas tras los asientos que hace imposible que el visitante de a pie pueda observar los pasos en la carrera oficial.

De esta forma, los precios en Málaga seguirán oscilando entre los 78 y los 154 euros en las sillas y los 588 y 924 euros en las tribunas. Para este 2023 se han encarecido alrededor de un 7%. Estas cantidades ya llevan incluido el 21% de IVA. En Sevilla, sin el IVA, las sillas cuestan entre 88 y 192 euros y las tribunas entre 728 y 988 euros. El pasado 22 de noviembre comenzó la renovación de los abonos a través de la web https://ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com/

"La Administración ha dejado patente que la gestión de la Agrupación de Cofradías de Málaga, que ya comenzó a cobrar el IVA a sus abonados, era la correcta", explican desde la entidad malagueña. En el referido acuerdo, el Tribunal establece los criterios por los que debe regirse la cuestión, considerando los abonos de la Semana Santa de Málaga, por su naturaleza, como "sujeto y no exento del IVA, sometido a tributación por el tipo general del 21%, por tratarse de un acontecimiento que puede ser también contemplado en el recorrido oficial de Málaga por el público en general sin necesidad de pagar por ello, al no estar reservado en exclusiva a los abonados", agregan desde la Agrupación.

"La Agrupación siempre va a luchar por lo mejor para sus abonados y seguirá intentando que las sillas queden exentas de IVA", subrayan. Pero, tras las indicaciones del tribunal, salvo cambio de criterio, la Agrupación de Cofradías seguirá aplicando el Impuesto de Valor Añadido a los abonos de la Semana Santa de Málaga.

El acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central recoge expresamente que “cuando la contemplación de los desfiles procesionales por el llamado Recorrido Oficial durante la Semana Santa no sea libre y gratuita, esto es, cuando quede reservada en exclusiva a aquellas personas que pagan por ello, la venta de abonos de sillas y tribunas para contemplar sentado tales desfiles constituye un servicio sujeto y exento del Impuesto sobre el Valor Añadido".

Por el contrario, y como sucede en el caso de Málaga, "se entenderá que la contemplación de los desfiles procesionales no queda reservada en exclusiva a quien paga, cuando el público que no lo hace, aún sin tener acceso a las zonas de sillas o tribunas, pueda contemplar los desfiles procesionales con normalidad, en todo el Recorrido Oficial o en parte de él, por no existir obstáculo relevante que se lo impida. Si tales desfiles pudiesen ser contemplados normalmente por cualquier persona, la venta de abonos de sillas y palcos constituiría en tal supuesto un servicio sujeto y no exento del IVA, sometido a tributación por el tipo general del 21%".

"La Agrupación trabaja desde hace años para la gestión y tratamiento de esta cuestión particular, procurando en todo momento el resultado más beneficioso para los abonados, con la mayor garantía y seguridad jurídica tanto en la aplicación del impuesto como en la cuantía del mismo", han agregado desde la entidad y aseguran que "se seguirá con detalle" el asunto e informará a los abonados e interesados de cualquier circunstancia que modifique la situación actual.