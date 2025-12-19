Un accidente en la A-7 en Málaga capital deja una persona herida

Un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este viernes en la autovía A-7, a su paso por Málaga capital, se ha saldado con una persona herida. El siniestro tuvo lugar en torno a las 01:30, a la altura del punto kilométrico 978, y en el mismo se vio implicado un único vehículo, según han informado fuentes del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Como consecuencia del accidente, una persona quedó atrapada en el interior del vehículo, lo que hizo necesaria la intervención de los servicios de bomberos para proceder a su liberación. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de El Limonar y Central (Martiricos), que acudieron con una autobomba, un vehículo de útiles, otro ligero y una ambulancia.

Una vez rescatada, la persona herida fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un centro hospitalario en la ambulancia de los propios bomberos. No han trascendido más datos sobre el estado del herido ni sobre las causas del accidente.