Un accidente de tráfico en el túnel de San José provoca 13 kilómetros de retenciones en la A7

Un accidente de tráfico en el túnel de San José ha generado ya unos 13 kilómetros de retenciones en la A7 en sentido Málaga. Según han explicado desde el Servicio de Emergencias del 112 sobre las 7:40 se han producido una colisión entre varios vehículos por alcance, lo que está provocando la incidencia en el tráfico.

El servicio andaluz de coordinación de emergencias ha explicado que según los testigos del accidente que han alertado, una mujer estaba herida, con dolor en el pecho. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado los servicios de Emergencias, la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

El Centro de Gestión del Tráfico de la DGT en Málaga ha especificado que desde que se ha producido la colisión dentro del túnel, las retenciones han ido incrementándose, por lo que poco después de las 8:30 ya alcanzaban los 10 kilómetros y pasadas las 9:00, los 13 kilómetros.

Desde Tráfico también han explicado, que los vehículos siniestrados se han desplazado hacia el carril izquierdo, ya que en un primer momento también ocupan el derecho, para intentar aliviar el tráfico en la zona.

Esta misma mañana también se ha producido una segunda colisión entre justo antes del falso túnel del Carlos Haya, también sentido Málaga-Marbella, pero que no ha llegado a afectar a la circulación en este tramo, más allá del tráfico lento provocado por el efecto mirón.

Uno de cada tres fallecidos en las carreteras iba sin cinturón

El 2022 empezaba de una forma muy traumática en las carreteras de la provincia de Málaga con once fallecidos entre el 1 de enero y el 14 de abril, y no terminaba mucho mejor, con un accidente mortal el día de Navidad que dejaba tres víctimas en la A-357. Cabe destacar que casi uno de cada tres fallecidos en carreteras de la provincia de Málaga no hacían uso del cinturón de seguridad obligatorio. "Diez personas perdieron el año pasado la vida sin esta protección que es indispensable", indicaba el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas, durante la presentación del balance de accidentes en vías interurbanas elaborado por el Ministerio del Interior.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 se produjeron en la provincia un total de 29 accidentes mortales, lo que supone un 6,45 % menos que en 2019, cuando se produjeron 31 siniestros de este tipo. En estos 29 accidentes se vieron implicados 44 vehículos y fallecieron 32 personas.