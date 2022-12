Todos los grupos se ponen de acuerdo para abordar el alto precio de la vivienda en Málaga

El centro de gravedad por antonomasia de las preocupaciones de Málaga es, sin que quepa duda, el precio de la vivienda. Como un agujero negro plenario, las mociones al respecto han captado casi toda la atención en el último Pleno del año. Tanto es así, que en un tema que suele encontrar puertas cerradas en lo referente a acuerdos entre ambas bancadas, este jueves, vía enmiendas, se han aprobado por unanimidad casi todos los puntos en las mociones de PSOE y Ciudadanos.

De esta manera, los cuatro grupos municipales con representación en la Casona del Parque, han instado a la Junta de Andalucía a que multiplique la promoción de vivienda pública en la capital, así como que incentive los alquileres de larga duración con incentivos fiscales, también piden incentivos fiscales a la compra de primera vivienda mirando a familias y jóvenes.

Además, se pide a la Gerencia de Urbanismo que siga mejorando en la agilidad de la tramitación de licencias urbanísticas, también se acuerda que el Ayuntamiento siga protegiendo a los vecinos de cualquier especulación urbanística –con un ojo en El Perchel–.

Todo esto después de un áspero y largo debate en el que el alcalde, Francisco de la Torre, ha tenido que intervenir en varias ocasiones ante los requerimientos de la oposición.

Una de las principales confrontaciones ha tenido lugar entre el portavoz socialista, Dani Pérez, con el alcalde y el concejal de Vivienda, Francisco Pomares. Pérez ha vuelto a poner en liza su propuesta para poner en carga “10.000 viviendas de protección oficial” en la ciudad. De la Torre le preguntaba en la rueda de prensa previa al Pleno dónde podría promover ese número de viviendas, alzando por encima de las 3.000 las que se están haciendo o se podrían hacer en fechas próximas.

Pérez ha señalado que el PGOU de 2011 recoge espacio para hasta 22.000 viviendas de protección oficial, “hay suelo para hacerlo, pero usted prefiere los pisos de lujo”. A esto, Pomares le ha señalado que no todas se pueden levantar “a pulmón” por el Ayuntamiento, sino que parte de ellas se sustenta en la colaboración público privada y la posibilidad de exigir que hasta un 30% de las promociones sean destinadas a la vivienda de protección oficial.

No se ha podido llegar a un acuerdo en la propuesta del Partido Socialista de fijar un precio máximo de 150.000 euros “o menos” en las viviendas de este tipo que se hagan a partir de ahora, “no puede ser que una VPO cueste 210.000 euros, eso no precios asequibles”, argüía Dani Pérez. Tanto Ciudadanos como el PP han tratado de enmendar la propuesta, aduciendo que los precios y los costes fluctúan y no podían fijar un precio tope, sí recoger la vocación de que estas salgan “con el mínimo precio posible”. Ante la insistencia del PSOE en mantener el precio máximo, el punto no ha salido adelante.

Tampoco se ha acordado instar a la Junta que declare la ciudad como zona de alquileres tensionados. Esta medida será importante en caso de que salga adelante la ley de Vivienda del Gobierno de España, ya que permitiría poner tope a los precios del alquiler; el Partido Popular está en contra de la ley y, al ser las Comunidades Autónomas las que se tienen que adherir a esta posibilidad, se ha negado a ponerla en marcha.

El Perchel

La otra moción relativa a la vivienda que se traído al Salón de Plenos tiene que ver con la situación de El Perchel. El punto promovido por Unidas Podemos ha salido adelante con el voto positivo de todos los grupos. Del mismo se extrae la voluntad del Ayuntamiento a “seguir combatiendo el acoso inmobiliario, prestando el asesoramiento jurídico a los vecinos que lo requieran y buscando soluciones dialogadas y consensuadas con todas las partes”. Durante el mismo se anunció que el alcalde se reunirá con los vecinos el 30 de diciembre, después de encontrar distintas dificultades para cuadrar su agenda.