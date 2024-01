El acusado de matar a Sibora culpa a una mafia albanesa del crimen por una deuda de 25.000 euros

Marco R., investigado por los asesinatos de dos mujeres con las que había mantenido una relación sentimental, una en mayo de 2023 y otra en 2014 -desaparecida durante nueve años tras una pared de la casa que compartían-, ha confesado ser el responsable del primer crimen, pero no del segundo. A través de videoconferencia, ha manifestado que varios miembros de una mafia albanesa con la que la mujer habría contraído una deuda de 25.000 euros por "andar en negocios turbios", siempre según la versión que ha prestado este martes de manera voluntaria en el juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos, acabó con su vida y después lo obligaron a deshacerse del cadáver.

Juan Manuel Medina, el abogado de la familia de Sibora -que se ha personado como acusación particular- y colaborador de Sos Desaparecidos, ha contado a este periódico que Marco se ha exculpado de la muerte de joven, declarando que día del asesinato de Sibora varios miembros de la organización se habrían presentado en su domicilio y habrían apuñalado a la mujer. A continuación, ha relatado que lo habrían obligado a que él se deshiciera del cadáver.

Medina critica que "no ha aportado ninguna prueba" que acredite su testimonio. Asegura que no ha facilitado si quiera el nombre de los miembros de la mafia albanesa. "Se ha montado una película sin pies ni cabeza. No hay ningún dato que lo corrobore", ha expresado el abogado.

Marco fue detenido el 17 de mayo del pasado año por su presunta relación con el asesinato de Paula. A raíz de ese momento y tras una manifestación no oficial en sede policial, se le vinculó con el crimen de otra mujer con la que también había mantenido una relación sentimental. Se llamaba Sibora, era de origen albanés y llevaba desaparecida nueve años. Tres días más tarde, ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

En una carta manuscrita dirigida al juzgado que lleva ambos casos ha expresado su voluntad de colaborar con la justicia. Ha reconocido parte de culpa en lo ocurrido con Paula, por lo que se ha mostrado "totalmente arrepentido".

Tras la declaración de este martes, ha mantenido en líneas generales lo que relataba en la misiva, en la que también detallaba cómo era, según él, su relación con Paula. Confesaba que tenían bastantes peleas y que rompían con frecuencia, pero niega haberla maltratado. También hablaba de lo que ocurrió el día de los hechos, cuando, según su versión, ella le habría atacado con un cuchillo por celos, entonces dice que un forcejeo y. en algún momento de la pelea, la agarró por el cuello, aunque no recuerda todo lo que pasó.

Sí asegura que ella no paraba de intentar meterle con el arma y él se defendió "con demasiada contundencia", por lo que cree que tiene parte de culpa en lo sucedido, tras lo que dice que es imposible recordar todo lo ocurrido, pero sí vio una mancha grande de sangre en el suelo y que Paula había dejado de respirar, por lo que tuvo pánico y se fue del lugar, han señalado las fuentes.

Añade que estaba drogado e insiste en que, aunque no dice que sea inocente, "nunca jamás" le hubiese hecho daño a su pareja de forma voluntaria, y no tuvo intención de matarla; además de que pide perdón a la familia de la víctima y a Dios, con quien asegura haber tenido un acercamiento "muy fuerte" desde que entró en prisión.