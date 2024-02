La amenaza de los agricultores tras las cargas policiales en Antequera: "El conflicto va a ir a más"

La indignación se extiende entre los agricultores y las cargas policiales, lejos de hacerles desistir de sus protestas, les animan a seguir con mayor fuerza. "La cosa va a ir a más", dice José Carlos, un agricultor de la comarca del Guadalteba que está participando en las movilizaciones. "Todos los días vamos a hacer algo", señala.

La denuncia es la misma que se viene reproduciendo desde que se iniciaron las movilizaciones. "Aquí nos exigen mucho, tenemos unos costes de producción muy altos, sueldos elevados, fitosanitarios que no podemos utilizar y fuera no exigen nada, entra todo sin control y compiten en igualdad de condiciones en el mercado", señala José Carlos.

Y es que el sentir generalizado es el mismo. "Ya no podemos más", coinciden en señalar varios agricultores. Todos piden un mayor control de los productos que llegan desde terceros países y que tengan el mismo tipo de condiciones que las exigidas dentro de la Unión Europea.

El enfado entre los trabajadores por las actuaciones de las fuerzas de seguridad también se extiende. "Ayer me dieron bien, dormí calentito, mentalmente y físicamente estoy tocado, lo que nos hicieron ayer fue terrible, como si hubiésemos matado a gente", dice Víctor mientras de fondo se escucha su tractor realizando labores ante las previsiones de lluvia del fin de semana. "Hasta compañeros de la zona de Cádiz se han ofrecido para venir a apoyarnos al ver lo ocurrido", apostilla.

Mientras tanto, Joaquín Becerra, un agricultor de Ronda que también está apoyando las movilizaciones en su zona coincide con sus compañeros a la hora de calificar la situación del campo como "muy mala"

"La nueva PAC es burocracia a tope, cada día tienes que arreglar un papel, cada día calcular un porcentaje de tierra y de otra, saber que una tierra no es buena para un cultivo y te obligan a sembrar", dice Joaquín, que asegura estar "de acuerdo con el pacto verde, pero se tiene que hacer poco a poco, no se puede hacer todo de un día para otro y pagarlo nosotros". Al tiempo, se pregunta si es que Europa es la "salvadora" del mundo con exigencias para sus agricultores pero no para aquellos productos que llegan desde fuera a competir.

Por su parte, Carlos Torres, otro agricultor de Antequera señalaba que "es como el burro que lleva una zanahoria delante y nunca puede cogerla, es imposible para un agricultor pequeño o mediano como somos la mayoría".

En cuanto al llamado pacto verde señala que "es muy bonito producir el verde, pero es imposible producir en verde a pérdidas, es inviable". Además, asegura que hay un "hartazgo" en el sector ante la situación.