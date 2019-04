El alcalde de Málaga defiende la opción de adjudicar de manera directa los suelos a la UCAM

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido este martes la vía abierta por el equipo de gobierno del PP de adjudicar de manera directa a la Universidad Católica de Murcia (UCAM) los terrenos necesarios para su implantación en la zona oeste de la capital. En concreto, en una parcela localizada en las proximidades del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y los complejos de piscinas y raqueta. No obstante, ha sido claro al incidir en que la adjudicación queda condicionada al pago por parte de la institución universitaria de un canon.

Tras ser cuestionado por este asunto, avanzado por este periódico el pasado domingo, ha admitido que la suma económica que deberá aportar anualmente la UCAM están aún por definirse "de acuerdo con las inversiones que vayan a hacer". Y para justificar la idea de la concesión directa ha aludido al informe emitido por la Secretaría General, que "va en esa dirección". "Para mí la seguridad jurídica que me da la Secretaría General en este Ayuntamiento es muy grande", ha afirmado.

"Si es así; y si otros proyectos que hay hablan de otro sitio y, por tanto, no hay colisión con otros proyectos en ese espacio y cabe perfectamente así ser más ágiles; y defender el interés general como hay que defenderlo para conseguir un proyecto bueno y que lógicamente tenga un canon en correspondencia con la inversión que se desarrolle", ha expuesto.

En este punto, ha recordado que será así "aunque sea una universidad que no tenga ánimo de lucro". "Aún así tendrá que pagar ese canon y me quedo muy tranquilo con ese tema", ha dicho. Cuestionado sobre si quieren realizar esa adjudicación antes de las elecciones municipales, ha dicho que "no tiene por qué ser, no tiene nada que ver; eso va a su ritmo y no hay ningún propósito de que tenga que ser antes". "Si puede ser antes bien y si no será después, si los malagueños dan la confianza para seguir en una situación de gobierno como la actual", ha apostillado.

Para De la Torre, la llegada de la UCAM "es un proyecto como todos los que queremos hacer de más oferta de enseñanza, en este caso universitaria, que tenga nivel adecuado de calidad, eficacia y eficiencia, positivo para la ciudad". La base sobre la que se plantea la llegada de esta universidad privada es un protocolo de intenciones firmado entre las partes, así como con el Comité Olímpico Español (COE) a finales del pasado año.