El alcalde de Málaga asegura que "no hay ninguna imposición" con la zona azul en el entorno de La Unión

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles que "no hay ninguna imposición" de la zona azul en entorno de La Unión, puesto que se trata de una medida provisional que "permitirá ver dónde está la razón", ya que hay una parte de los vecinos a favor de su implantación y otra en contra.

De la Torre ha explicado ante las preguntas de los periodistas que "poner el SARE a prueba es la primera vez que se hace en Málaga", y ha detallado que este período durara unos seis meses para ver "si sirve, como piden los que están a favor; o no sirve, como argumentan los que están en contra".

Asimismo, ha afirmado que en su programa electoral del PP dejaron claro que "el SARE se irá implantando como hemos hecho otros años cuando hay un consenso claro, aunque ese consenso a veces ha tardado años en conseguirse".

Por tanto, "a la vista de la experiencia en esta zona" y teniendo en cuenta el "desacuerdo tan visible" entre los vecinos, desde el Ayuntamiento se decidió implantar la zona azul durante un período de prueba.

Además, ha indicado que hay vecinos que lo han pedido porque "creen con claridad que va a ser positivo, que va a permitir una rotación beneficiosa con vecinos, comerciantes, etcétera".

Por otro lado, a los ciudadanos que están en contra les ha trasladado su "garantía personal y de este Ayuntamiento" de que la prueba "no es definitiva, no estamos imponiendo nada, estamos facilitando que la decisión se haga desde un término ya no de sus posiciones, sino de experiencia directa".

"Hay que ver en esa zona y en ese barrio si efectivamente lo que ha pasado en otras zonas donde los que estaban en principio en contra han visto luego que era muy satisfactorio", ha añadido.

En este sentido, ha resaltado que "en teoría debe ser bueno cuando en muchas ciudades españolas y europeas se ha ido implantando porque multiplica por cinco, por seis, por siete; según la cantidad de rotaciones que se hagan en cada aparcamiento, el número de plazas que exista, que siempre es limitado".

Así, ha señalado que "en las calles tenemos un espacio limitado, y la alternativa de ocuparlo con un coche durante mucho tiempo sin moverlo, sin rotación, es negativa para todos", a lo que ha añadido que "normalmente el SARE facilita que los comercios puedan tener clientes que van a comprar, que están un tiempo justo para la compra".

Al respecto ha defendido que "en Málaga el SARE es muy barato comparado con otras ciudades" y ha precisado que los residentes "tienen la ventaja de tener con 20 céntimos el aparcamiento durante el día, con un euro a la semana, con lo cual es un precio realmente bajo".

Además, ha indicado que junto con Smassa se ha conseguido que el aparcamiento en Cruz de Humilladero "sea más barato para poder aparcar durante el mes completo y facilitar el parking de bicicletas también y hacer además medidas complementarias en ese sentido". También ha resaltado que existe abaratamiento en el parking subterráneo del barrio.

"Comprendo que los que piensan que es un error estén manifestando su disconformidad, pero yo les quiero tranquilizar: no hay ninguna imposición, esto no es para siempre, es simplemente para probar, de acuerdo con lo que hemos puesto como texto en el programa a la vista de la experiencia que hemos vivido estos dos últimos años en este tema", ha reiterado.