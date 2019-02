El alcalde advierte de que si el comité rechaza su plan para Limasa irá por “el camino de la privatización”

El esperado paso adelante del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el actual escenario de bloqueo en el que se encuentra el futuro de Limasa acaba de darse. El regidor del PP acaba de poner sobre el tejado del comité de empresa la decisión final en relación a si el camino que se sigue para diseñar el modelo de limpieza de la ciudad pasa por una sociedad enteramente municipal o se reabre la posibilidad de que sea adjudicado a una o varias empresas privadas.

El mandatario local, que viene retrasando desde hace meses la determinación final en el intento de acercar posturas con los trabajadores, ha sido claro este lunes al fijar el próximo 15 de febrero la fecha tope para que el comité respalde la propuesta de convenio laboral remitido hace ahora una semana por parte del Ayuntamiento. En caso de que la posición de los representantes legales de la plantilla siga siendo negativa, el Ejecutivo local dará por cerrado el capítulo de la municipalización.

"Si no se va por el camino de la municipalización se irá por el camino de la privatización", ha sentenciado De la Torre, quien ha apostillado: "el planteamiento de municipalizar con esta claridad de ideas y de camino se perdería y veo muy difícil que se pueda hacer". Por ello, ha confiado en una respuesta positiva del comité para que antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo se deje el tema "resuelto y despejado, sin interrogantes, sin la duda de qué pasará después".

15 febrero Es el día tope que marca ahora para que el comité comunique si acepta o no la propuesta de convenio

De la Torre ha vuelto a defender el contenido del convenio diseñado por el Ayuntamiento para una nueva Limasa cien por cien pública, por un periodo de cinco años, y que incluye como principal novedad una parte del salario, de 2.500 euros, vinculado a la productividad de los trabajadores. De esa suma, 1.500 para evitar el absentismo laboral (a partir de la tercera falta sin justificar la suma iría descendiendo) y otros 1.000 euros por "eficiencia y calidad" en el desempeño del trabajo. Este es, justamente, uno de los aspectos con el que discrepa el comité.

En este sentido, ha vuelto a subrayar que el planteamiento realizado es "muy constructivo, muy positivo", buscando con ello "un mecanismo de estímulo no difícil de conseguir y crear estabilidad en la empresa". De hecho, ha asegurado que por la información que recibe, los contactos que viene manteniendo la concejala de Limasa, Teresa Porras, y responsables de la empresa con los trabajadores indican que "hay buena aceptación". La edil viene manteniendo desde hace una semana un contacto casi diario con los trabajadores para informarles de las condiciones de la propuesta municipal.

"Espero que el comité sea abierto a la opinión y la participación de los trabajadores y se plantee la decisión de una manera muy consensuada y, en cualquier caso, si no hubiera ese consenso entre comité y trabajadores puedan votar en caso de necesidad", ha explicado el alcalde, que ha esperado que el comité "no esté trabajando en esa dirección" (en alusión a la privatización) y que respeten lo que plantearon en 2016, cuando se habló de la productividad.

De la Torre ha insistido en que con esta demanda no busca "el enfrentamiento entre el comité y los trabajadores". Preguntado por la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda variar su propuesta, el alcalde ha dado a entender que no cabe esa opción. "Hemos llegado muy al límite y no podemos franquear más porque nos quedaríamos sin recursos para la renovación de maquinaria y para otras muchas cosas que la ciudad necesita", ha aseverado.