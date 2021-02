El alcalde de Málaga pedirá abrir la actividad no esencial antes de 14 días al bajar la tasa de mil contagios

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que pedirá a la Junta de Andalucía la apertura de la actividad esencial si los contagios descienden en la capital por debajo de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, antes de que transcurran los 14 días establecidos por el Gobierno andaluz.

Es algo que, precisamente, ha pasado este martes, jornada en la que la ciudad marca una tasa de 994,9, solo un día después de que se anunciara el cierre de la hostelería y el comercio en la ciudad tras llegar la incidencia a los 1.008 positivos. Aún así, la suspensión de toda actividad no esencial, publicada hoy en el BOJA, entrará en vigor a partir de esta misma medianoche.

"Si mejoramos enseguida y mantenemos esa bajada y en descenso, lo pediré antes de los 14 días", ha asegurado el regidor en una entrevista en la Ser, aunque ha dicho que "no sé si me lo podrán dar legalmente o no".

De la Torre ha lamentado que la ciudad tenga que echar el cierre porque "no es bueno para la economía". El regidor ha evitado hacer autocrítica y ha pedido que "no le echemos la culpa a la Navidad". "Simplemente pensemos cada uno en qué tendríamos que haber hecho para no contagiarnos o no haber contagiado", ha dicho, insistiendo en que "hay que convivir con éxito con el virus".

Así, ha señalado que durante las fiestas "es evidente que la gente se ha relajado". "Los protocolos estaban ahí y creo que muchas familias lo han hecho de forma muy adecuada, pero hay una parte que no lo ha cumplido, parece ser, por el número de contagios que se ha producido", ha manifestado el alcalde.

Así, ha vuelto a llamar a la responsabilidad de todos para frenar y bajar contagios de COVID-19, abogando por que haya un descenso de los mismos "pronto, enseguida" y de manera constante. De hecho, ha dicho que si es así pedirá a la Junta de Andalucía recuperar la actividad no esencial antes de que transcurran los 14 días establecidos por el Gobierno andaluz.

En otra entrevista en Canal Málaga, recogida por Europa Press, el alcalde ha insistido en su intención de pedir la reapertura si se baja de los 1.000 contagios de incidencia, y ha subrayado que esta medida "es una pena, es una noticia triste, más o menos previsible, pero siempre, yo al menos, tenía la esperanza de que reaccionáramos todos a base de evitar contagios".

También ha señalado que "no era tan difícil" conseguir no llegar a 1.000 casos por 100.000 habitantes, explicando que "con que simplemente hubiera habido siete contagios menos cada uno de estos 14 días llegábamos a tener una incidencia inferior a esos 1.000 o con tener entorno a 400 contagios, que son muchos, cada día pero hemos superado ese promedio de 400 durante 14 días, lo que supone más de 5.600 contagios" y superar así levemente la tasa de 1.000.

"Tenemos que esforzarnos en bajar pronto, espero que bajemos enseguida, porque estamos en una situación de meseta con tendencia posible a la baja y podamos argumentar ante la Junta que, si estamos enseguida debajo de 1.000, no tengamos que esperar tantos días para recuperar y tener la apertura de nuevo", ha explicado.

Eso sí, ha dejado claro que "tenemos que demostrarlo, tenemos que conseguirlo", volviendo a llamar a la responsabilidad de toda la ciudadanía para frenar los contagios.

"Tenemos que bajar pronto y mantener por debajo de 1.000 varios días seguidos, con tendencia a la baja; o sea, que no sea un diente de sierra, que baja para luego subir, sino tendencia a la baja, eso hay que verlo" para pedir, antes de los 14 días, a la Junta levantar las medidas restrictivas que desde el miércoles afectan a la capital.

De la Torre ha añadido que cuando un municipio se instala por encima de 1.000, 1.100 o 1.200 casos, "que hay algunos en Andalucía, en esa situación", evidentemente, "no hay argumentos" para pedir quitar las restricciones pero sí, ha subrayado, "si estamos rozando, por encima de 1.000, y vamos bajando, que es lo que hay que conseguir, bajar pronto" y tener escasos datos de contagios.

Ha insistido, por tanto, en que hay que bajar "enseguida" siendo ese "el gran esfuerzo que tenemos que hacer. No es tan difícil", aludiendo a "tener cuidado, evitar contagiar a los demás y evitar contagiarte tú" por lo que ha incidido en la importancia del uso correcto de la mascarilla, lavado de manos, distancia social y evitar las aglomeraciones entre otras medidas higiénico-sanitarias.

Evitas las reuniones

También ha pedido evitar las reuniones "hasta que se encuentre la normalidad, tengamos la vacuna generalizada". Mientras tanto, ha dicho, "hay que convivir con éxito --con el virus-- y ahora hemos demostrado que no se sabe convivir con éxito, no solo en Málaga, en ninguna ciudad española, en ningún municipio español se ha sabido convivir con éxito".