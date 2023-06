El alcalde de Málaga valora el decreto de viviendas turísticas: "Estábamos esperando tener regulación autonómica"

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha valorado el borrador del decreto sobre viviendas con fines turísticos de la Junta de Andalucía, cuya tramitación se acaba de iniciar, y ha dicho que le parece "francamente bien" tener esta norma. "Estábamos esperando justamente tener una regulación autonómica que permitiera a los ayuntamientos entrar en detalles" teniendo en cuenta "características de cada ayuntamiento, de la importancia del turismo en el municipio respectivo o la incidencia que la vivienda turística esté teniendo", ha señalado.

En el caso de Málaga, ha aludido, entre otros, a cómo afecta a la convivencia, que "se está arreglando bastante bien, pero hay que insistir en ello cuando tengamos ya el decreto aprobado definitivamente, desde el punto de vista de los sonómetros, de garantizar que no haya ningún efecto negativo en cuanto a la convivencia".

De igual modo, ha incidido en "ver la forma en la que se regule el número dentro de cada bloque de viviendas, la proporción" y "donde también estará el criterio de la comunidad de propietarios". Así, ha señalado que el Ayuntamiento "puede marcar unas pautas para ciertas zonas a lo mejor de la ciudad, más exigentes o por lo menos que marque una orientación, como un máximo en relación con la potestad que puede tener la propia comunidad propietaria, que puede ser luego todavía más restrictiva".

Al respecto, ha apuntado que "la comunidad puede ir aún más, eso depende del criterio de la propia comunidad propietaria", ya que "algunas pueden decir, no hay ninguna, y hay de hecho algunas comunidades en Málaga que lo tienen así establecido".

También ha aludido a la calidad y el tener información "sobre qué turistas vienen a las viviendas, qué tiempo están, su estancia, etcétera". En suma, ha señalado, "conocer más el turismo que genera en sí mismo, que es complementario del hotel, en alguna medida".

A juicio del regidor en funciones, "todo lo que sea conocer información es bueno y eso nos permitirá tenerla. Espero que el decreto profundice en ese sentido, una vez que esté ya aprobado definitivamente y nos permita avanzar en los caminos que acabo de decir, que son los más importantes para nuestra convivencia" para, entre otros, "ver la manera de frenar en la zona que pueda haber una densidad excesiva de viviendas turísticas y donde se haya producido o pueda producirse una disminución de viviendas para alquilar en largo recorrido".

No obstante, ha incidido en que "siempre la vivienda turística hay que verla de una forma, entiendo, positiva" y ha asegurado que ha "dinamizado muchos municipios de España". "Hay municipios inclusive donde seguro que la seguirán viendo muy bien; nosotros la vemos bien, pero hay una serie de matices que aprovecharemos el decreto para ir incorporando en las normas, consensuado por un lado con el propio sector, también con el sector hotelero y con el mundo asociativo vecinal"; además de contar con la opinión de las "áreas más específicamente llamadas a intervenir" como son Turismo y Urbanismo, además de Seguridad, Vivienda y Vía Pública, entre otras.

Por tanto, De la Torre aboga por "sacar partido" a la capacidad "que vamos a tener a partir de ahora con seguridad jurídica, insisto, y donde las normas siempre buscan esa proporcionalidad para que nadie pueda, amparándose en la defensa de la competencia, tumbarnos cualquier criterio que podamos plantear en regulación de la vivienda turística".

"Ya tendremos el amparo de un decreto que lógicamente habrá, y por eso ha tardado un poco la Junta, medido mucho que la Agencia de Defensa de la Competencia que hay en Andalucía no pudiera afectar este decreto y tampoco pueda afectar a las normas, las ordenanzas, que nosotros podamos establecer en base a este decreto".

Por otro lado, De la Torre se ha referido a su propuesta de cobrar por cada vivienda turística a propietarios que tengan dos o más inmuebles de este tipo y ha criticado que "la ley de vivienda que tiene el Gobierno recientemente aprobada ha dejado pasar la oportunidad de marcar y regular este tema a nivel nacional", lo que "hubiera sido bueno buscando justamente crear un mecanismo de flujo, de potenciación, del recurso que se pueda tener a nivel municipal, para ayudar al pago del alquiler a las familias que tuvieran dificultades en proporción a su renta, al pago del alquiler de la vivienda que pudieran alquilar".

"Es como una especie de compensación muy natural y lógica del sector que tiene un ingreso, vamos a decir, legítimo, correcto, pero que está produciendo un efecto no deseado en cuanto al incremento del precio del alquiler", ha explicado, ya que "hay menos oferta en alquiler y creo que se hubiera dado una gran seguridad jurídica el tener ese marco legal estatal".

"No sé si el decreto de la Junta aborda este tema o no. Me da la impresión que no", ha señalado, por lo que echa de menos que "la ley estatal hubiera abordado, en el marco de la preocupación por temas de vivienda, esa posible incidencia en los municipios donde fuera necesario".