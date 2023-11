Las compras de alimentos para Navidad y las cenas de empresa se adelantan a noviembre en Málaga

Cuando termina la festividad de todos los santos para muchos comienza la Navidad. Cada año llega un poco antes y este 2023 no ha sido menos. Muchos malagueños ya están haciendo acopio de algunos de los alimentos que pondrán en sus mesas en Nochebuena y Nochevieja, siendo, de esta forma, previsores, ya que como cada año los precios suben, sobre todo de productos como la carne o el marisco, por lo que se estima que se irán encareciendo conforme se vayan acercando las fiestas. Al igual que muchos están comprando alimentos, otros ya están celebrando sus cenas de empresas.

Los últimos datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística muestran que el precio de los alimentos es superior al de hace un año. Los resultados de octubre de este año del IPC muestran que la variación anual del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas es de un 9,7% y la subida de las bebidas alcohólicas ha sido de un 8,3%. En cuanto a la variación mensual, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han variado en un mes casi un 1,7%, pero en bebidas alcohólicas se ha mantenido. Pese a esta subida, de cara a las Navidades, los comerciantes del mercado de Atarazanas están seguros de que en unas semanas los alimentos van a estar mucho más caros y ya son muchos los precavidos que han empezado a hacer acopio para no quedarse sin sus productos favoritos estas fiestas.

En este sentido, José Manuel Pastor, encargado de uno de los puestos de congelados de Atarazanas, sostiene que ya hay personas que le están encargando patas de cangrejo, almejas, langostinos, cigalas, entre otros productos, pero la mayoría enfocados al marisco. “Saben que en diciembre todo sube, se lo llevan y ya lo tienen para las fiestas”, asegura. En cuanto al perfil del cliente, asegura que suelen ser personas mayores, pero en los últimos días les han llegado personas de entre 30 y 40 años que “seguramente les toque hacer la comida de Navidad” y no quieren quedarse sin productos.

Con Pastor coincide Antonio González, dueño de varios puestos de pescado en este mismo mercado. Además, añade que se están llevando marisco para congelarlo, como gambas, carabineros o langostinos, porque son los productos que más suben y “sale más rentable llevárselo ahora”.

En Navidad se come de todo y al igual que el marisco no puede faltar en la mesa de muchos malagueños, tampoco lo puede hacer la carne. En este punto, Manuel Villamuela, dueño de un puesto cárnico, remarca que “ya hay movimiento”, tras haber atendido a una mujer que le ha encargado un cordero y otra que se ha llevado un solomillo. “Ya en noviembre empieza a haber movimiento desde hace años, justo después del puente de todos los santos”, explica.

Una de las clientas que está adelantando las compras de alimentos a noviembre es Chari. Esta mujer de 64 años acude al mercado Atarazanas cada semana y esta vez lo ha hecho con una misión especial. “He encargado un solomillo y me acabo de llevar una caja de gambas”, cuenta. En este sentido, explica que no quiere arriesgarse a que los precios suban mucho en unas semanas y prefiere tenerlo todo congelado ya para estar más tranquila.

Cenas de empresa y regalos

Al mismo tiempo en el que los malagueños comienzan a hacer acopio de todo lo que van a preparar en Navidad, también empiezan a organizarse las cenas de empresa. En este sentido, cabe señalar que el IPC de los restaurantes y hoteles ha aumentado un 8,2% en un año y con respecto al mes de septiembre en octubre ha incrementado un 0,5%, según los datos del INE.

Muchos son los compañeros de trabajo que ya se están reuniendo en Málaga y muchos los restaurantes que tienen días con todas las reservas completas para las cenas de Navidad. Esto ha pasado en el restaurante D’platos del centro de Málaga. Ahmed es su encargado y cuenta que la semana pasada ya empezaron con las cenas de Navidad. “Tenemos un menú cerrado que le enviamos a todo el que nos llama, pero ya hay bastantes reservas, estamos casi completos” señala. De igual forma, también destaca que días como el 16 de diciembre las reservas se hicieron hace semanas, pero que de cara a las Navidades “da igual si es entre semana o fin de semana”, por lo que augura que “será un buen año”.

En este punto, el vicepresidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Mahos, José Simón, asegura que de cara a la campaña de Navidad, notan algo de incremento de clientes en el centro, pero sobre todo se percibe en los barrios. Además, incide en que, pese a la inflación, “parece que con la Navidad hacemos un paréntesis y un esfuerzo extra para salir y disfrutar”. Por lo que no terminan de notar la inflación, con respecto a los clientes.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Juanibel Vera, señala que aunque “la inflación hace que se mire muchísimo la cartera”, hay muchos malagueños que están adelantando las compras de los regalos. “Cada año hay un segmento que se adelanta, pero después hay otros clientes que vienen a última hora”, asegura Vera. En cuanto a los productos más demandados, detalla que suelen ser ropa, zapatos, bolsos y, sobre todo, electrónica.

Por otro lado, el letrado portavoz de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), José Luis Díaz, sostiene que en los comercios de comestible sí están notando un adelanto de las compras, ya no solo en productos como el turrón “que llevan vendiéndose desde septiembre”, sino también en mariscos. De igual forma, también indica que en cuanto a regalos todavía “no hay mucho movimiento” y cree que esto se debe a que los malagueños “se van a esperar hasta el Black Friday y a partir de ese día vendrá todo”.