Alquilaban villas en Málaga para esconder cocaína y la transportaban en coches, en huecos ocultos para hasta 160 kilos

Alquilaban villas en Málaga y Sevilla y escondían cocaína en las mayores caletas (huecos en coches) descubiertas hasta ahora en España para transportarla hasta garajes de hoteles y viviendas de Madrid y posteriormente distribuirla. Así operaba una red desarticulada por la Policía Nacional, con 26 detenidos. Doce de ellos, según ha informado este miércoles la Dirección General de la Policía, ya han ingresado en prisión tras una operación que ha permitido también la incautación de más de 460 kilos de cocaína, 840.000 euros y 16 vehículos. Siete de esos coches contaban con un sistema muy sofisticado para accionar los compartimentos ocultos (las caletas), con capacidad en algunos casos de hasta 160 kilos de droga.

En esta operación, desarrollada en varias fases, cayeron los principales líderes de este entramado en España, que movían miles de kilogramos de cocaína al año y conseguían 30.000 euros por cada kilo que llegaba a su destino. De este modo, se ha conseguido poner fin a la actividad de una red que alquilaba villas en la zona sur del país para que sus suministradores cargaran cocaína en vehículos caleteados y pudieran transportarla hasta Madrid. Una vez en la capital, otros miembros de la red la distribuían a distintos puntos del país en vehículos con compartimentos ocultos. De los 26 detenidos, 12 de ellos han ingresado en prisión como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales.

Las mayores caletas encontradas hasta el momento

La investigación se inició en el mes de abril cuando los agentes detectaron una posible organización criminal que podía estar dedicándose al tráfico de cocaína desde el sur de la península. Tras las primeras labores de averiguación y en colaboración de Policía Municipal de Madrid, se interceptaron dos vehículos en controles en la calle, en los que encontraron 33 kilos y 160 kilos repartidos en varios paquetes y ocultos en caletas de gran tamaño.

Como consecuencia de esta aprehensión, se produjeron seis entradas y registros en Sevilla (1), Málaga (1), Toledo (1) y Madrid (3), además de detener a cinco personas e incautar 90 kilos de cocaína y cuatro vehículos con sistema de ocultación. Un intercambio en Barcelona de 725.000 euros en bolsas del súper

Ya a principios de noviembre, los investigadores observaron el modus operandi de esta red de distribución, cuyos miembros transportaban la droga en un vehículo caleteado y organizaban contravigilancias con otro turismo que usaban de lanzadera para asegurarse la zona de paso y detectar cualquier presencia policial. A pesar de esas estrictas medidas de seguridad, los agentes interceptaron en una calle de Barcelona un intercambio de 725.000 euros escondidos en bolsas de la compra. Tres personas fueron detenidas. Tras esta actuación, se practicaron dos registros en Madrid -uno en una vivienda y otro en un hotel- y uno en Guadalajara, donde fueron intervenidas maletas que escondían 177 kilos de cocaína. Otras tres personas fueron arrestadas.

Cae la rama distribuidora de la red

La investigación se centró después en la rama distribuidora de la red. La Policía hizo ocho registros en Madrid (7) y Toledo (1) y se incautó de 4,5 kilos de cocaína, más de 63.000 euros y ocho vehículos, de los cuales dos contenían caletas de gran almacenamiento. En esta fase se logró la detención de 14 personas que, al igual que el resto de miembros de esta trama, pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales.