Piden ayuda para identificar a una mujer cuyos restos fueron hallados en una maleta en Málaga hace tres años

La Guardia Civil ha solicitado este miércoles colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos mortales aparecieron dentro de una maleta en Benahavís en 2023. El hallazgo tuvo lugar cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en la que se encontraban restos óseos de una persona pendiente de identificar, que pertenecerían a una mujer de unos 40 años y se estima que murió entre 2020 y 2023, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los estudios realizados por los antropólogos indican que se trataría de una persona de aparente buen estado de salud, de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro, y ojos de color marrón. Además, determinados indicadores osteológicos observados en los restos sugieren que la persona habría tenido al menos un hijo.

El jardinero que encontró la maleta con restos óseos de una mujer en Benahavís señala el punto en el que estaba. / Daniel Pérez | Efe

Al no poder identificar a la víctima con los datos obtenidos, los investigadores solicitaron el apoyo de especialistas forenses y se contactó con la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia. Con la aplicación de novedosas técnicas de reconstrucción facial, se ha logrado diseñar un retrato robot que podría facilitar la identificación de esta mujer.

Con el objetivo de avanzar en la identificación de la fallecida, la Guardia Civil ha difundido este retrato y ha pedido que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de este Cuerpo en Málaga.