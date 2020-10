Casi la mitad de alumnos Erasmus de la UMA renuncia a su movilidad por el Covid

Los alumnos de la UMA matriculados en países no europeos son 140. En el curso 2019-2020 fueron un total de 157. La pandemia ya provocó más de 500 renuncias el pasado curso.

“Este año hemos tenido menos alumnos con deseo de hacer movilidades internacionales, se ha notado la crisis sanitaria”, indica la vicerrectora. Y el temor se instaura más entre las familias que entre el propio estudiantado. También el Brexit hizo que se resintieran las movilidades con Reino Unido . Pero las ayudas del programa Erasmus se mantienen y, si no hay anulaciones, 35 alumnos tienen previsto realizar un cuatrimestre o todo el curso en Reino Unido. Son cifras similares a las de cursos anteriores.

Igualmente se ha visto afectado el número de estudiantes extranjeros que vendrán a la Universidad de Málaga este año, aunque en menor grado. “Teníamos previstas 1.237 adjudicaciones de alumnos entrantes y llegarán 1.017, al menos estos aún no han cancelado su estancia con nosotros”, señala Cabrera. Y destaca que son Italia, Polonia y Alemania de los países que más alumnos eligen la institución malagueña para cursar cuatro meses o un año. El año anterior 1.800 personas tenían adjudicación para venir a Málaga de Erasmus.

“También ha ocurrido que algunas universidades han decidido no tener movilidad este curso, ni entrante ni saliente, pero han sido casos muy concretos”, indica Cabrera. Y subraya que “les ofrecemos la oportunidad de reubicarlos en otros destinos”. No obstante, señala, esto supone un número mínimo de afectados.

“Las cifras han bajado aunque no tanto como se podía temer, pero es una pena porque íbamos a tener muy buenos datos de movilidad este año, teníamos a muchos alumnos con ganas de irse”, explica Susana Cabrera , vicerrectora de Movilidad y Cooperación Internacional de la UMA.

En octubre de 2019, cuando todavía nada hacía sospechar el vuelco que supondría una pandemia como la del Covid-19, los alumnos de la UMA solicitaron sus movilidades en el extranjero para este curso 2020-2021 y se adjudicaron un total de 1.664, medio centenar más que el año anterior. Sin embargo, el escenario de incertidumbre actual ha provocado que, hasta el momento, se hayan producido 784 renuncias del programa Erasmus y de otros no europeos, lo que supone casi la mitad . Según el último recuento, sí que viajarán y cursarán estudios en universidades extranjeras un total de 880 estudiantes de la Universidad de Málaga.

“Es un intangible que no te lo a va dar ninguna asignatura en el aula”

Participar en el programa Erasmus, entrar en contacto con otras universidades, vivir en otras ciudades, conocer culturas, modos de vida y compañeros de fuera aportan al estudiante “una formación que no tiene precio”, considera Susana Cabrera, vicerrectora de Movilidad y Cooperación Internacional. “Es un intangible que no te lo va a dar ninguna asignatura en un aula, agrega y subraya que “cada vez las empresas buscan más que los aspirantes hayan participado en movilidades porque les da una idea de que son personas que saben buscarse la vida, integrarse en otros ambientes y situaciones”. Desde la UMA se anima a la movilidad de sus estudiantes y este viernes viernes se realizaron sesiones informativas por Streaming a las que se conectaron 500 alumnos. Los requisitos para optar a estos programas son tener 60 créditos aprobado del grado que se cursa y, dependiendo del destino, el nivel de idioma que la universidad exija. Allí, se han de matricular en un mínimo de asignaturas de su grado pero también se pueden cursar algunos créditos ajenos al título. Habrá materias que no tengan reconocimiento en la UMA pero sí constarán en el suplemento europeo al título.