Un grupo de 67 alumnos de un colegio de Málaga, varado en Estocolmo tras la cancelación de su vuelo

Cinco equipos infantiles y cadetes de balonmano del colegio Puertosol de Málaga capital, 58 menores de 14 a 16 años y nueve profesores, están varados en Estocolmo tras la cancelación del vuelo que los tenía que traer este domingo de vuelta a casa. La huelga en la compañía Scandinavian Airlines ha provocado la suspensión del viaje y el grupo aún no tiene una solución para su regreso a Málaga.

El pasado domingo partieron hacia Suecia para participar en la Partille Cup, el torneo internacional de balonmano de estas categorías más grande del mundo. Es la tercera vez que el Club Balonmano Puertosol participa en este campeonato que se celebra en la ciudad de Göteborg. Este sábado, cuando se trasladaban hasta Estocolmo, recibieron la notificación de cancelación del vuelo a Málaga.

"Inicialmente volvíamos el sábado, esto está organizado desde hace meses, pero en mayo la compañía nos cambió la fecha para este domingo 10 de julio, nos encajaba y nos pareció bien", explican los responsables del colegio Puertosol. "La noticia de la huelga no es nueva, ya contábamos con algún contratiempo, pero lo que quiere la compañía es que tú canceles, aunque esa no es opción para nosotros, no tenemos la capacidad de organizar un viaje de vuelta nosotros desde aquí con 67 personas", agregan.

Scandinavian Airlines les ofrecía el reembolso del billete "y tú te tienes que buscar la vida para volver". Pero es que los vuelos se sacaron a un precio que ahora no cubre ni una quinta parte del billete. "Pero es que el problema no es solo económico, lo más grave es que no hay vuelos", añaden desde el colegio.

"La compañía ha estado intentando evadir toda su responsabilidad, echar balones fuera, pero se han visto atrapados y que no vamos a ceder, que estamos bien informados y sabemos que ellos tienen la responsabilidad de llevarnos a casa y nosotros el derecho de que nos lleven, son ellos los que tienen que resolver esta situación", indican los responsables del grupo.

Y también señalan que no es lo mismo mover a tres o cuatro personas que a un grupo tan numeroso. "Nosotros estamos abiertos a todas las soluciones, a volar a otro aeropuerto, a que dividan el grupo, incluso a volver en autobús con sus paradas pertinentes, pero siempre y cuando sea la compañía la que se encargue de todo", indican desde el colegio.

"Ellos lo que te dicen es que lo organices tú, que contrates el viaje de vuelta y luego te lo pagan, pero nosotros decimos que no, porque no tenemos la capacidad de gestionar todo esto aquí en Suecia, si nos hubiera ocurrido en España ya estaríamos en casa", aseguran.

"Ahora mismo, estamos sin solución. Nos han garantizado las noches de hotel, esta y las que hagan falta", dicen los profesores. El director del colegio, algunos entrenadores y profesores, en total nueve adultos, viajan con el grupo. Apuntan que la embajadora de España en Suecia ha tenido constancia del problema y "nos está ayudando, pero no está en su mano solucionar el problema con la línea aérea porque no hay vuelos disponibles, o nos ponen un chárter o algo así, o nos vamos volando a otros sitios con el grupo divido". También el alcalde de Málaga los ha llamado para interesarse por el grupo.

"Los niños están descansando en el hotel y creemos que la situación se arreglará en un día o dos, tenemos el apoyo de los padres, confían en nosotros y están tranquilos", apuntan los responsables del colegio Puertosol. Eso sí, si tuvieran que volver vía Londres, algunos menores necesitan el pasaporte y desde la embajada están intentando ofrecerles un documento transitorio a los que no disponen de este.

También están intentando que el grupo se divida lo menos posible. Mientras que les ofrecen una vía de salida, la embajadora se ha ofrecido a hacerles algún recorrido por la ciudad.